Nye Hue Bridge Pro og Philips Hue Bridge-kontrollsystemer for smartbelysning i hjemmet.

Kjøpsguide for Hue Bridge: Slik velger du riktig oppsett

13. februar 2026

Smart belysning begynner ofte med et enkelt spørsmål: Trenger jeg en Hue Bridge, eller er Bluetooth nok? Hvis du utforsker Philips Hue for første gang, eller planlegger å utvide oppsettet ditt til flere rom, hjelper denne kjøpsguiden for Hue Bridge deg med å forstå hva en Hue Bridge gjør, hvilke muligheter den gir deg, og hvordan den skiller seg fra andre måter å styre lysene på.

I stedet for å fokusere utelukkende på tekniske detaljer, tar denne guiden utgangspunkt i situasjoner fra hverdagen: daglige rutiner, hjem i endring og behovet for fleksibilitet over tid. Målet er å hjelpe deg med å ta et godt valg, enten du starter i det små eller bygger et tilkoblet hjem som utvikler seg over tid.

Hva er en Hue Bridge, og hva gjør den?

Hue Bridgeen er det sentrale knutepunktet i et Philips Hue smart belysningssystem. Den kobler sammen lysene og tilbehøret ditt via Zigbee, et dedikert og strømsparende nettverk som er utviklet spesielt for smartenheter, i stedet for å basere seg utelukkende på Wi-Fi eller Bluetooth.

Denne løsningen sørger for at belysningssystemet ditt er raskt og pålitelig, selv når Wi‑Fi-nettverket hjemme er belastet. Med en Bridge fungerer ikke lysene som individuelle enheter, de fungerer sammen som et koordinert system.

Med en Hue Bridge kan du:

Hue Bridgeens essensielle elementer

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Bridge

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Bridge Pro

Bridge Pro

1729,00 kr

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Startpakke: 3 E27-smartpærer + Dimmer switch + Bridge Pro

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Hue Bridge vs Bluetooth: Hva passer best for meg?

Dette er et av de vanligste spørsmålene om Hue-smartbelysning, og svaret avhenger av hvordan du planlegger å bruke lysene dine.

Når Bluetooth er et godt valg

Bluetooth-styring passer godt om du:

  • Bare har noen få lys i et rom
  • Ønsker rask styring fra telefonen
  • Ikke trenger tidsplaner eller automatiseringer
  • Ikke planlegger å legge til tilbehør

Bluetooth er en enkel måte å komme i gang med smartbelysning på og utforske de grunnleggende funksjonene.

Når en Hue Bridge blir nødvendig

En Hue Bridge er det beste valget dersom du ønsker:

  • Styring når du er borte fra hjemmet
  • Belysning i flere rom eller utebelysning
  • Tidsplaner, rutiner og automatiseringer
  • Bevegelsessensorer, brytere eller smarte knapper
  • Et system som vokser over tid
  • Bruk lysscenene i appen

Kort sagt: Bluetooth er en enkel måte å komme i gang på, mens en Hue Bridge gir deg tilgang til den komplette smartbelysningsopplevelsen.

Sammenligning av Hue Bridge og Bluetooth

Bluetooth

Utforsk Bluetooth

Bridge

Kjøp Bridge

Bridge Pro

Kjøp Bridge Pro

Kommunikasjonsprotokoll: Slik "snakker" enhetene med hverandre

Bluetooth-kommunikasjon
Zigbee-meshnettverk
Zigbee-meshnettverk

Rekkevidde: Hvor langt forbindelsen rekker

I rommet
Hele hjemmet
Hele hjemmet

Maks antall støttede lys

10
50
150+

Styr alt med én app: iOS og Android

Støtter: Sømløs integrering av lysene dine i smarthjemmet

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Stemmekontroll: Er lysene kompatible med stemmekontroll-partnerskap

Begrenset

Styr fra hvor som helst: Med internettforbindelse

Lag automatiseringer: Tilpass lysene dine til dine rutiner

Begrenset

Hue Sync: Synkroniser lys med TV, musikk, spill og Hue Secure

Hue MotionAware™: Lysene fungerer som bevegelsessensorer

Zigbee Security System-beskyttelse

AES-128-bits kryptering
AES-128-bits kryptering
Forbedret AES-128-bit-kryptering ved bruk av Zigbee Trust Center

Hue Bridge vs Hue Bridge Pro: Hva er egentlig forskjellen?

Etter hvert som Philips Hue-systemene blir mer avanserte, utvikles også teknologien bak dem. Hue Bridge Pro er neste generasjon Hue Bridge, utviklet for brukere med større hjem, flere enheter og mer avanserte behov for smartbelysning.

I stedet for å endre hvordan du styrer lysene dine i hverdagen, fokuserer Hue Bridge Pro på kapasitet, ytelse og langsiktig fleksibilitet. Den er utviklet for mer komplekse oppsett, samtidig som opplevelsen forblir like smidig og pålitelig.

Hva gjør Hue Bridge Pro annerledes?

Hue Bridge Pro bygger videre på styrkene til den opprinnelige Hue Bridge, samtidig som den utvider mulighetene i systemet. Forbedringene handler om hvor mange enheter systemet kan håndtere, hvor pålitelig de kommuniserer med hverandre, og hvor godt alt fungerer sammen etter hvert som oppsettet ditt vokser.

Nøkkelfunksjoner i neste generasjons Hue Bridge Pro inkluderer:

  • Dedikert høyytelsesbrikke
    Utstyrt med en kraftigere prosessor som kan kjøre komplekse algoritmer og AI-baserte funksjoner, noe som gjør huben raskere og mer responsiv enn tidligere Bridge-generasjoner.
  • Innebygd AI-integrasjon
    Støtter intelligensdrevne funksjoner direkte på huben, og muliggjør avansert automatisering, kontekstbasert atferd og beslutninger på systemnivå uten å være avhengig av skyen.
  • MotionAware™-teknologi
    Gjør Hue-lyssystemet ditt om til et nettverk som registrerer bevegelse, der smarte lyspærer selv kan bidra til bevegelsesdeteksjon og registrering av tilstedeværelse, i tillegg til tradisjonelle bevegelsessensorer.
  • Belysning og sikkerhet i samspill 
    Gjør det mulig å bruke Hue-lys og sikkerhetsfunksjoner samtidig, og støtter situasjoner der belysningen automatisk reagerer på oppdaget bevegelse for økt trygghet og oversikt.
  • Raskere systemytelse og skalerbarhet 
    Designet for å håndtere større, mer komplekse Hue-oppsett med forbedret hastighet, stabilitet og reaksjonsevne for lys, tilbehør og automasjoner.

I stedet for å introdusere nye funksjoner du må lære, jobber neste generasjons Bridge Pro stille i bakgrunnen – noe som gjør alt mer pålitelig etter hvert som systemet ditt blir mer sofistikert.

Hvem passer Hue Bridge Pro for?

Den nyeste Hue Bridge-generasjonen egner seg spesielt godt til:

  • Store hjem eller hus med flere etasjer
  • Omfattende belysningsoppsett for inne- og uteområder
  • Brukere med mye tilbehør, som bevegelsessensorer og lysbrytere
  • Smarthjem der belysningen er en sentral del av oppsettet

For de fleste leiligheter og vanlige hjem dekker en standard Hue Bridge alle behov. Hue Bridge Pro er et godt valg når både skala og kompleksitet øker.

Funksjoner for standard Hue Bridge:

Når du sammenligner en standard Hue Bridge med neste generasjon Hue Bridge Pro, handler valget ikke om standard versus premium. Det handler om hvor langt du forventer at systemet ditt skal vokse.

Hvis du planlegger et oppsett rom for rom, er standard Bridge mer enn nok. Hvis du allerede vet at smartbelysning kommer til å spille en viktig rolle i flere områder av hjemmet ditt, kan det å starte med Hue Bridge Pro bidra til en mer problemfri opplevelse over tid.

Bridge

Kjøp Bridge

Hue Bridge Pro

Kjøp Bridge Pro

Størrelse på smart lysoppsett

Middels oppsett
Stort oppsett

Maksimalt antall lys per Bridge

50
150+

Maksimalt antall kontroller per Bridge

12
50+

MotionAware™: Bruk lysene som bevegelsessensorer

Lag automatiseringer

Internettforbindelse

Koblet til ruteren via ethernetkabel
Koblet til ruteren via ethernetkabel eller Wi-Fi

Plassering

Nær ruteren
Hvor som helst i hjemmet ditt

Beskyttelse av Zigbee-sikkerhetssystemet

AES-128 bit-kryptering per enhet
Forbedret AES-128 bit full systemkryptering ved bruk av Zigbee Trust Center

Slik forvandler en Hue Bridge hverdagsrutiner

Den virkelige verdien av Hue Bridge og Hue Bridge Pro kommer til syne i hverdagen, ikke i spesifikasjonene.

Lys som gradvis blir sterkere om morgenen, slår seg av automatisk når du går hjemmefra eller ønsker deg velkommen hjem om kvelden, blir raskt en naturlig del av hverdagen. Bevegelsesstyrt belysning i gangen, tidsplaner basert på solnedgang og personlige scener er alle avhengige av automatisering via Bridge.

Bevegelsesstyrt belysning i gangen, tidsplaner basert på solnedgang og personlige lysscener er alle avhengige av automatisering via Hue Bridge.

Passer en Hue Bridge for deg?

Hvis du tester ut smart belysning med en eller to pærer, kan Bluetooth være tilstrekkelig i starten. kan Bluetooth være tilstrekkelig i starten.

Denne kjøpsguiden for Hue Bridge er laget for å hjelpe deg med å velge en løsning som passer både dagens og morgendagens behov. Philips Hue-systemer er utviklet for å kunne utvides gradvis, slik at du kan legge til nye funksjoner når de faktisk bidrar til å gjøre hverdagen enklere.

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