Prezenty na Dzień Ojca: inteligentne oświetlenie dla każdego taty

Prezenty na Dzień Ojca: inteligentne oświetlenie dla każdego taty

Niezależnie czy potrzebuje pomocnej dłoni, ramienia, w które można się wypłakać czy po prostu prostej ojcowskiej rady, dziecko zawsze może liczyć na swojego tatę. Z okazji Dnia Ojca podaruj swojemu tacie inteligentny prezent, który przyda mu się w domu i będzie wyrazem uznania całej rodziny.

Codzienne obowiązki wszystkich ojców są podobne — naprawianie zepsutych rowerów (lub serc!), wygłupianie się lub po prostu wstawanie rano z dziećmi — ale nie ma dwóch takich samych ojców.

Poszukaj dla taty inteligentnych prezentów, którymi pokażesz, że wiesz, jak sprawić mu przyjemność. Dopasuj jego typ osobowości do idealnego prezentu Philips Hue i pomóż tacie rozbudować już posiadany system oświetleniowy lub stworzyć zupełnie nowy. Jeśli jesteś tatą, możesz wysłać swoim bliskim tę listę, aby dać im znać, że Twój wymarzony prezent z okazji Dnia Ojca to właśnie inteligentne oświetlenie.

Inteligentne prezenty dla dobrze zorganizowanego taty

Wstać wcześnie rano, a potem jeszcze pomóc wszystkim przygotować się i wyjść z domu na czas — to nie lada zadanie, tata jednak wykonuje je po mistrzowsku i z uśmiechem na ustach. Uczyń jego poranki nieco łatwiejszymi dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance — to naprawdę świetny prezent do inteligentnego domu, za pomocą którego tata rozpocznie swoją przygodę z inteligentnym oświetleniem.

Zestaw startowy umożliwi tacie ustawienie automatyzacji „Pobudka” dla siebie i dzieci, dzięki czemu wszyscy domownicy będą cieszyć się łagodną pobudką przy przyjemnym świetle zamiast walczyć od samego rana z alarmami — dzień zacznie się w spokojniejszy i bardziej pozytywny sposób. Zestaw umożliwia także ustawienie trybu światła Energia — to ustawienie jasnego, chłodnego światła, które każdego dnia pomaga domownikom się dobudzić i znaleźć w sobie odpowiednią ilość energii.

Świetny pomysł: inteligentne oświetlenie Philips Hue umożliwia także korzystanie ze sterowania głosowego, dzięki czemu poranki będą jeszcze łatwiejsze dla każdego rodzica. Zamiast szukać włącznika światła, tata może po prostu powiedzieć „Włącz tryb światła Energia w kuchni” do swojego telefonu lub inteligentnego asystenta domowego, takiego jak Amazon Alexa, Asystent Google lub Siri. Korzystając z polecenia głosowego, można nie tylko natychmiast włączyć światła, ale także dostosować je pod kątem idealnego koloru i jasności.

Tata używa w kuchni inteligentnych świateł Philips Hue, aby ułatwić poranne czynności

Inteligentny prezent dla taty, który lubi zapraszać gości

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Nawet jeśli słyszałeś je już dziesięć razy, dowcipy taty są niezaprzeczalnie zabawne. Następnym razem, gdy opowie dowcip, powstrzymaj się od jęków i pozwól mu zwrócić na siebie uwagę jako na osobistego komika całej rodziny.

Przenośna, inteligentna lampa Hue Go może być idealnym rekwizytem w jego kolejnym występie komediowym lub dowcipie. Może sterować światłami za pomocą swojego telefonu lub innego urządzenia mobilnego, włączając je i wyłączając lub zmieniając kolory, podczas gdy niczego niepodejrzewający członek rodziny zastanawia się, co się dzieje.

A kiedy nie jest zajęty opowiadaniem dowcipów, tata może użyć Hue Go, aby stworzyć odpowiednią atmosferę podczas kolejnego spotkania w domu, niezależnie od tego, czy organizuje kameralną kolację, czy też rozpala grilla.

Inteligentne prezenty dla taty-majsterkowicza

Tata naprawi wszystko: poradzi sobie ze skrzynią biegów w aucie mamy, ale też ze złamanymi sercami nastolatków. Zyskaj pewność, że tata wie, że jego umiejętności majsterkowicza są doceniane. Tym razem podsuń mu do rozgryzienia coś naprawdę ciekawego: inteligentne oświetlenie.

Instalacja inteligentnego oświetlenia Philips Hue jest łatwa, więc tata będzie się świetnie bawić, aranżując swój inteligentny system oświetlenia w domu i umieszczając czujniki ruchu Hue i taśmy LED w całym domu — zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Jeśli tata ma swoją męską jaskinię, może wyposażyć to miejsce w inteligentne oświetlenie — dokładnie takie, jakie najbardziej mu odpowiada. Jeśli woli spędzać czas na świeżym powietrzu, podaruj mu prezent, które przyda mu się na podwórku — reflektor punktowy Philips Hue Lily XL. Pozwól tacie oświetlić ogród i podwórze dowolnym z miliona kolorów, a potem podziwiać efekt z dowolnego miejsca:

przez okno z salonu lub przesiadując na werandzie po ciężkim dniu.

Inteligentne prezenty dla taty, który chce się zrelaksować

Gdy maluchy pójdą już spać, spragniony odpoczynku tata nie może wymarzyć sobie nic lepszego niż relaks na kanapie podczas wieczornego seansu filmowego. Taśma oświetleniowa Hue Lightstrip pozwala ustawić idealną atmosferę pod kątem ulubionych filmów, a nawet ustawić scenę świetlną pasującą do konkretnego filmu akcji, komedii lub dramatu, używając wyłącznie swojego głosu — wystarczy wydać odpowiednie polecenie asystentowi inteligentnego domu.

Świetny pomysł: jeśli tata ma w sobie więcej z gracza niż z kinomana, spraw mu prezent, który poprawi jego wrażenia z gry. Urządzenie Philips Hue Play HDMI Sync Box umożliwia podłączenie dowolnej konsoli do gier obsługującej standard HDMI — w tym PlayStation i Xbox — do oświetlenia Philips Hue, dzięki czemu cała gra ożyje dzięki światłu.

Tata cieszący się dodatkowymi wrażeniami z gry dzięki inteligentnemu oświetleniu Philips Hue
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