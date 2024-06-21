Niezależnie czy potrzebuje pomocnej dłoni, ramienia, w które można się wypłakać czy po prostu prostej ojcowskiej rady, dziecko zawsze może liczyć na swojego tatę. Z okazji Dnia Ojca podaruj swojemu tacie inteligentny prezent, który przyda mu się w domu i będzie wyrazem uznania całej rodziny.

Codzienne obowiązki wszystkich ojców są podobne — naprawianie zepsutych rowerów (lub serc!), wygłupianie się lub po prostu wstawanie rano z dziećmi — ale nie ma dwóch takich samych ojców.

Poszukaj dla taty inteligentnych prezentów, którymi pokażesz, że wiesz, jak sprawić mu przyjemność. Dopasuj jego typ osobowości do idealnego prezentu Philips Hue i pomóż tacie rozbudować już posiadany system oświetleniowy lub stworzyć zupełnie nowy. Jeśli jesteś tatą, możesz wysłać swoim bliskim tę listę, aby dać im znać, że Twój wymarzony prezent z okazji Dnia Ojca to właśnie inteligentne oświetlenie.