Philips Hue Bridge, Bridge Pro i inteligentne żarówki przedstawione jako konfigurowalny zestaw startowy Philips Hue. Centrala inteligentnego domu Hue Bridge Pro oraz centrala Philips Hue Bridge pokazane z inteligentnymi żarówkami świecącymi różowym światłem — wszystkie produkty są objęte promocją Philips Hue „Stwórz własny zestaw startowy”.

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Bridge Pro

Bridge Pro

679,99 zł

SmartHome Days -25%
Bridge

Bridge

369,99 zł

Wyprzedaz
Inteligentna żarówka E14 świeczka (2 szt.)

Inteligentna żarówka E14 świeczka (2 szt.)

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529,00 zł

317,00 zł

Chwilowy brak towaru

SmartHome Days -25%
1-pack G125 E27 Filament Globe

1-pack G125 E27 Filament Globe

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269,99 zł

SmartHome Days -25%
Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (4 szt.)

Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (4 szt.)

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969,00 zł

Chwilowy brak towaru

SmartHome Days -25%
Lampa podłogowa Signe gradient

Lampa podłogowa Signe gradient

1589,99 zł

SmartHome Days -25%
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

679,99 zł

SmartHome Days -25%
Przenośne światło akcentujące Go

Przenośne światło akcentujące Go

449,99 zł

SmartHome Days -25%
Lampa sufitowa Infuse medium

Lampa sufitowa Infuse medium

1119,99 zł

SmartHome Days -25%
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

109,00 zł

Wyprzedaż
Przycisk Hue Smart button

Przycisk Hue Smart button

109,00 zł

43,60 zł

Chwilowy brak towaru

SmartHome Days -25%
Oświetlenie projektorowe Discover

Oświetlenie projektorowe Discover

989,99 zł

SmartHome Days -25%
Wtyczka Smart plug

Wtyczka Smart plug

189,99 zł

SmartHome Days -25%
Zewnętrzny reflektor Lily

Zewnętrzny reflektor Lily

1689,99 zł

SmartHome Days -25%
Amarant liniowe światło zewnętrzne

Amarant liniowe światło zewnętrzne

939,99 zł

 

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