Konfiguracja inteligentnego oświetlenia jest łatwa dzięki zestawowi startowemu Hue — zwłaszcza gdy spersonalizujesz go na swój sposób!
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Lampa podłogowa Signe gradient
1589,99 zł
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Przenośne światło akcentujące Go
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Lampa sufitowa Infuse medium
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Przycisk Hue Smart button
109,00 zł
43,60 zł
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989,99 zł
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Zewnętrzny reflektor Lily
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Amarant liniowe światło zewnętrzne
939,99 zł
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