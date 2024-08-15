12 września 2023
Dowiedz się, jaka jest różnica między żarówkami Philips Hue MR16 a żarówkami GU10, które z nich wybrać i jak używać ich w swoim domu.
Żarówki MR16 i GU10 — porównanie
Te dwie żarówki można spokojnie porównać do superbohaterów oświetlenia. Mają niewielkie rozmiary i świetnie radzą sobie z nacelowywaniem światła w konkretnym kierunku: dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne. Co zatem różni żarówki MR16 i GU10?
Zarówno żarówki MR16, jak i GU10, technicznie zaliczają się do kategorii żarówek MR16. Jedna ma podstawę typu GU10, a druga podstawę typu GU5.3. Żarówka z podstawą GU5.3 jest po prostu znana pod nazwą „żarówki MR16”. Żarówka z podstawą GU10 jest powszechnie określana właśnie jako żarówka „GU10”. W tym tekście będziemy odnosić się do nich odpowiednio jako do żarówki MR16 i żarówki GU10.
MR to skrót od „multifaceted refractor”, co po angielsku oznacza refraktor wielopłaszczyznowy. Nazwa ta odnosi się do kształtu i konstrukcji górnej części żarówki. Liczba występująca po skrócie MR odnosi się do średnicy żarówki wyrażonej w ósmych częściach cala — w tym przypadku liczba 16 oznacza, że żarówka ma średnicę 16/8 cala (czyli że ma po prostu 2 cale czyli 5.08cm).
GU to skrót od „general use”, co po angielsku oznacza ogólne zastosowanie. Nazwa ta odnosi się do podstawy (lub mocowania) żarówki. Liczba występująca po skrócie GU odnosi się do rozstawu styków. Model GU10 ma styki rozmieszczone co 10 mm, natomiast GU5.3 — co 5,3 mm.
Obecnie żarówki MR16 i żarówki GU10 są powszechnie stosowane w kuchniach, korytarzach i salonach — zwykle jako element instalacji oświetlenia szynowego, w reflektorach punktowych lub w oświetleniu sufitowym przeznaczonym do wbudowania.
Jakie znaczenie ma to na którą żarówkę się zdecyduję? Na pierwszy rzut oka obie żarówki wydają się identyczne — ważne jest jednak, aby wybrać właściwą z nich.
Czym jest żarówka MR16?
Wiele istniejących żarówek MR16 to żarówki halogenowe, które są starsze i mniej energooszczędne niż żarówki LED. Jeśli masz starszą instalację z reflektorami lub oprawami szynowymi z żarówkami halogenowymi, to istnieje spora szansa, że używasz opraw MR16. Jeśli dobrze się przyjrzysz, zauważysz, że żarówki MR16 wykorzystują 12-woltową podstawę z dwoma stykami — dwoma wciskanymi cienkimi bolcami.
Innym sygnałem świadczącym o tym, że możesz mieć instalację z żarówkami MR16, jest zastosowanie transformatora 12 V. To właśnie jest podstawowa różnica między żarówkami GU10 i MR16, a zarazem najważniejsza kwestia, jaką należy wziąć pod uwagę przy modernizacji oświetlenia domowego. Standardowa żarówka GU10 nie będzie działać w tej konfiguracji — potrzebna będzie żarówka MR16.
Uaktualnienie do inteligentnych żarówek MR16
Jeśli chcesz dokonać modernizacji i wymienić starsze żarówki na inteligentne żarówki MR16, gama Philips Hue jest tym, czego szukasz. Nowa inteligentna żarówka MR16 jest idealnym rozwiązaniem dla istniejących opraw MR16. Działają na tym samym niskim napięciu 12 V, co standardowe żarówki MR16, więc nie musisz usuwać ani wymieniać istniejącego transformatora. Tutaj sprawdzisz, z jakimi transformatorami są zgodne inteligentne żarówki Philips Hue MR16.
Inteligentne żarówki Philips Hue MR16 są równie jasne jak żarówki halogenowe o mocy 35 W, stanowią więc doskonałą, inteligentną alternatywę dla tradycyjnych żarówek (a ich kolorowe światło jeszcze bardziej przemawia za przeprowadzeniem takiej modernizacji). Są jak inne żarówki Philips Hue — inteligentne. Dodaj go w aplikacji Hue, przypisz do pokoju i steruj za pomocą aplikacji, głosu lub inteligentnych akcesoriów.
Czym jest żarówka GU10?
W przeciwieństwie do żarówek MR16, żarówki GU10 działają pod napięciem 240 V — takim, jakie masz w domu. Oznacza to, że nie potrzebujesz transformatora do konwersji napięcia. Inteligentne żarówki GU10 mogą być używane w przystosowanych do tego celu oprawach oświetleniowych: oprawach szynowych, reflektorach punktowych i oświetleniu sufitowym przeznaczonym do wbudowania.
Żarówka GU10 z oferty Philips Hue charakteryzuje się również wszystkimi typowymi zaletami inteligentnego oświetlenia, spośród których warto wymienić choćby sterowanie za pośrednictwem aplikacji, automatyzację oraz miliony kolorów światła. Żarówki GU10 mają nieco mniejszą średnicę niż żarówki MR16, których średnica wynosi 50 mm. Mają również podstawę typu Twist & Lock, którą można poznać po dwóch małych „nóżkach”, które blokują żarówkę we właściwym położeniu.
Którą żarówkę wybrać?
Ze względu na ich rozmiar i wymagania dotyczące napięcia żarówek MR16 i GU10 nie można stosować zamiennie. Wybór odpowiedniej żarówki zależy od tego, jakie oprawy oświetleniowe już masz lub jakie zamierzasz zainstalować.
Mam już żarówki MR16 i transformatory
Wybierz inteligentne żarówki MR16. Uaktualnienie będzie proste: wymienisz istniejące konwencjonalne żarówki MR16 na żarówki LED MR16 i szybko przekonasz się, że to był naprawdę inteligentny wybór!
Nie mam jeszcze żadnych opraw
Wszystko zależy od tego, co chcesz osiągnąć dzięki żarówkom. Jeśli chcesz, aby żarówki działały pod standardowym napięciem 240 V i nie chcesz używać transformatora, użyj opraw i żarówek GU10 — postaw na oprawy sufitowe lub szynowe bądź reflektory punktowe. W zależności od miejsca instalacji oświetlenia transformatory mogą zająć dodatkowe miejsce.
Jeśli jednak martwisz się o kwestię napięcia, inteligentne żarówki MR16 będą świetnym rozwiązaniem, jako że działają pod niższym napięciem. Bez względu na to, co wybierzesz, zawsze możesz liczyć na Philips Hue — zarówno żarówki MR16, jak i GU10 są dostępne w wariantach o dowolnej barwie światła.