Żarówki MR16 i GU10 — porównanie

Te dwie żarówki można spokojnie porównać do superbohaterów oświetlenia. Mają niewielkie rozmiary i świetnie radzą sobie z nacelowywaniem światła w konkretnym kierunku: dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne. Co zatem różni żarówki MR16 i GU10?

Zarówno żarówki MR16, jak i GU10, technicznie zaliczają się do kategorii żarówek MR16. Jedna ma podstawę typu GU10, a druga podstawę typu GU5.3. Żarówka z podstawą GU5.3 jest po prostu znana pod nazwą „żarówki MR16”. Żarówka z podstawą GU10 jest powszechnie określana właśnie jako żarówka „GU10”. W tym tekście będziemy odnosić się do nich odpowiednio jako do żarówki MR16 i żarówki GU10.

MR to skrót od „multifaceted refractor”, co po angielsku oznacza refraktor wielopłaszczyznowy. Nazwa ta odnosi się do kształtu i konstrukcji górnej części żarówki. Liczba występująca po skrócie MR odnosi się do średnicy żarówki wyrażonej w ósmych częściach cala — w tym przypadku liczba 16 oznacza, że żarówka ma średnicę 16/8 cala (czyli że ma po prostu 2 cale czyli 5.08cm).

GU to skrót od „general use”, co po angielsku oznacza ogólne zastosowanie. Nazwa ta odnosi się do podstawy (lub mocowania) żarówki. Liczba występująca po skrócie GU odnosi się do rozstawu styków. Model GU10 ma styki rozmieszczone co 10 mm, natomiast GU5.3 — co 5,3 mm.

Obecnie żarówki MR16 i żarówki GU10 są powszechnie stosowane w kuchniach, korytarzach i salonach — zwykle jako element instalacji oświetlenia szynowego, w reflektorach punktowych lub w oświetleniu sufitowym przeznaczonym do wbudowania.

Jakie znaczenie ma to na którą żarówkę się zdecyduję? Na pierwszy rzut oka obie żarówki wydają się identyczne — ważne jest jednak, aby wybrać właściwą z nich.