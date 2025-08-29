Porównaj inteligentne kamery bezpieczeństwa

Pomoc

Poradnik porównawczy inteligentnych kamer bezpieczeństwa

Niezależnie od tego, czy jest to dzwonek wideo przy drzwiach wejściowych, czy kamera w salonie, Hue Secure pozwala wybrać, jak w czasie rzeczywistym monitorować swój dom - użyj tego przewodnika, aby zobaczyć, która kamera jest najlepsza dla twojej przestrzeni.

Czarna lampa kamerowa Hue, przewodowa kamera 2K, kamera 2K z baterią oraz wideodomofon Hue Secure.

Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą

Hue

Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą
Szyfrowanie end-to-end
Wideo HD 1080p
Światło białe i kolorowe
Podłączana przewodowo do domowej instalacji elektrycznej

1399,00 zł

Kamera przewodowa Secure

Hue

Kamera przewodowa Secure
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo HD 1080P
Podłączana do gniazdka
W zestawie uchwyt do montażu naściennego

679,00 zł

Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko

Hue

Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo HD 1080P
Podłączana do gniazdka
Stojak w zestawie

769,00 zł

Kamera na baterię Secure

Hue

Kamera na baterię Secure
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo HD 1080P
Zasilanie bateryjne
W zestawie uchwyt do montażu naściennego

819,00 zł

Stojak biurkowy Secure

Hue

Stojak biurkowy Secure
Przeznaczony do kamer przewodowych Secure
Obciążony w celu zapewnienia stabilności
Ukrywa przewody, zapewniając idealny wygląd
Dostępny w kolorach czarnym i białym.

249,00 zł

149,40 zł

Kabel niskonapięciowy 3 m do kamer Secure | Philips Hue

Hue

Kabel niskonapięciowy 3 m do kamer Secure | Philips Hue
Przeznaczony do kamer Secure
Można połączyć z systemem niskonapięciowym
Przedłużacz
Długość 3 m

149,00 zł

Chroniący przed spadnięciem kabel Secure

Hue

Chroniący przed spadnięciem kabel Secure
Kompatybilny ze wszystkimi kamerami Secure
Wykonany z wysokiej klasy materiałów
Utrudnia niechciane usuwanie
Zalecany do kamer instalowanych na wysokości powyżej 2 m

79,00 zł

Uchwyt kamery Secure z kolcem do wbicia w ziemię

Hue

Uchwyt kamery Secure z kolcem do wbicia w ziemię
Przeznaczone do kamer Secure
Łatwość instalacji na zewnątrz
Umieść bezpośrednio w twardym podłożu
Zaprojektowane do użytku z systemem niskonapięciowym

199,00 zł

119,40 zł

Mostek

Hue

Mostek
Prosta konfiguracja
Różne sposoby sterowania światłem
Dodaj do 50 punktów światła
Sterowanie za pomocą głosu

289,00 zł

Czujnik kontaktu Secure

Hue

Czujnik kontaktu Secure
Montaż bezprzewodowy
Automatyczne włączanie oświetlenia
Długa żywotność baterii
Montaż w drzwiach i oknach

199,00 zł

Zestaw startowy Secure z kamerą

Hue

Zestaw startowy Secure z kamerą
Do 1055 lm*
Światło białe i kolorowe
W zestawie kamera i czujniki
Mostek w zestawie

1579,00 zł

Zewnętrzne źródło zasilania 40 W

Hue

Zewnętrzne źródło zasilania 40 W
Przedłużacz
Moc do 40 W
Czarny

249,00 zł

Hue Secure inteligentny dzwonek wideo w kolorze czarnym.

Spraw, by Twój dom stał się bezpieczniejszy dzięki światłu

Przedstawiamy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo - otrzymuj powiadomienia o ruchu, sprawdzaj, kto jest przy drzwiach za pomocą podglądu na żywo i włączaj światła Philips Hue, gdy ktoś jest u drzwi.

Porównaj inteligentne kamery bezpieczeństwa

Kamera przewodowa

Dowiedz się więcej

Kamera bezprzewodowa

Dowiedz się więcej

Kamera z reflektorem

Dowiedz się więcej

Inteligentny dzwonek wideo

Dowiedz się więcej

Dostępny model 2K

Dostępny model 1080p

Aspekt obrazu

16:09
16:09
16:09
1:1

Wbudowane światło

Można używać na zewnątrz

Montaż

Montaż na biurku, ścianie, suficie
Montaż naścienny, sufitowy
Montaż naścienny
Montaż naścienny

Moc

Podłączana do gniazdka
Bateria akumulatorowa
Przewody do prądu
Przewody do prądu

Obraz na żywo

Noktowizja

Rozmowa dwukierunkowa

Wysyła powiadomienia aktywowane ruchem

Działa ze światłami Hue¹

Wyświetl historię wideo²

Monitorowanie domu w czasie rzeczywistym

Monitorowanie domu w czasie rzeczywistym

Otrzymuj powiadomienia wysyłane bezpośrednio na urządzenie mobilne. Zobacz, co się dzieje — na bieżąco — dzięki wyraźnemu, wyraźnemu podglądowi na żywo. Twoja kamera Secure jest w domu, więc Ty nie musisz tam być.

Mężczyzna monitoruje na żywo swój ogródek na swoim smartfonie, korzystając z aplikacji Hue.

Pełna kontrola nad bezpieczeństwem domu i oświetleniem w jednej aplikacji

Aplikacja Hue zapewnia pełną kontrolę nad inteligentnym systemem bezpieczeństwa i oświetleniem. Zarządzaj kamerami Hue, dzwonkami wideo i czujnikami, otrzymuj natychmiastowe powiadomienia i uruchamiaj automatyzacje lub alarmy — bezpośrednio ze swojego telefonu. Połącz z inteligentnymi światłami, aby zwiększyć bezpieczeństwo i dostosować konfigurację – wszystko w jednej aplikacji.

Mężczyzna siedzi przy laptopie i monitoruje drzwi wejściowe za pomocą kamery 2K.

Steruj głosem

Współpracuje z Alexą, Asystentem Google i Apple Home. Po prostu poproś o wyświetlenie obrazu z kamery na inteligentnym wyświetlaczu - czy to w przypadku wykrycia ruchu, czy jeśli po prostu chcesz coś sprawdzić.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie inteligentnego domu

Poznaj Philips Hue Secure

Poznaj Philips Hue Secure
Poznaj Centrum bezpieczeństwa

Poznaj Centrum bezpieczeństwa
Uzyskaj pomoc

Uzyskaj pomoc

Pytania i odpowiedzi dotyczące inteligentnych kamer bezpieczeństwa

Ile zazwyczaj kosztują inteligentne kamery bezpieczeństwa?

Czy inteligentne kamery bezpieczeństwa mają dźwięk?

Jak długo inteligentne kamery bezpieczeństwa przechowują nagrania?

Które inteligentne kamery bezpieczeństwa współpracują z aplikacjami do sterowania głosem, takimi jak Alexa, Google Home lub Apple HomeKit?

Jaka jest najlepsza inteligentna kamera bezpieczeństwa?

Jaki dzwonek wideo jest najlepszy?

¹Wymagany jest Philips Hue Bridge i co najmniej jedna lampa Philips Hue (sprzedawane oddzielnie).

²Wymaga planu Secure (sprzedawanego oddzielnie).

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

