Niezależnie od tego, czy jest to dzwonek wideo przy drzwiach wejściowych, czy kamera w salonie, Hue Secure pozwala wybrać, jak w czasie rzeczywistym monitorować swój dom - użyj tego przewodnika, aby zobaczyć, która kamera jest najlepsza dla twojej przestrzeni.
Poradnik porównawczy inteligentnych kamer bezpieczeństwa
Hue
Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą
1399,00 zł
Hue
Kamera przewodowa Secure
679,00 zł
Hue
Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko
769,00 zł
Hue
Kamera na baterię Secure
819,00 zł
Hue
Stojak biurkowy Secure
249,00 zł
149,40 zł
Hue
Kabel niskonapięciowy 3 m do kamer Secure | Philips Hue
149,00 zł
Hue
Chroniący przed spadnięciem kabel Secure
79,00 zł
Hue
Uchwyt kamery Secure z kolcem do wbicia w ziemię
199,00 zł
119,40 zł
Hue
Mostek
289,00 zł
Hue
Czujnik kontaktu Secure
199,00 zł
Hue
Zestaw startowy Secure z kamerą
1579,00 zł
Hue
Zewnętrzne źródło zasilania 40 W
249,00 zł
Porównaj inteligentne kamery bezpieczeństwa
Kamera przewodowaDowiedz się więcej
Kamera bezprzewodowaDowiedz się więcej
Kamera z reflektoremDowiedz się więcej
Inteligentny dzwonek wideoDowiedz się więcej
Dostępny model 2K
Dostępny model 1080p
Aspekt obrazu
Wbudowane światło
Można używać na zewnątrz
Montaż
Moc
Obraz na żywo
Noktowizja
Rozmowa dwukierunkowa
Wysyła powiadomienia aktywowane ruchem
Działa ze światłami Hue¹
Wyświetl historię wideo²
Monitorowanie domu w czasie rzeczywistym
Otrzymuj powiadomienia wysyłane bezpośrednio na urządzenie mobilne. Zobacz, co się dzieje — na bieżąco — dzięki wyraźnemu, wyraźnemu podglądowi na żywo. Twoja kamera Secure jest w domu, więc Ty nie musisz tam być.
Pełna kontrola nad bezpieczeństwem domu i oświetleniem w jednej aplikacji
Aplikacja Hue zapewnia pełną kontrolę nad inteligentnym systemem bezpieczeństwa i oświetleniem. Zarządzaj kamerami Hue, dzwonkami wideo i czujnikami, otrzymuj natychmiastowe powiadomienia i uruchamiaj automatyzacje lub alarmy — bezpośrednio ze swojego telefonu. Połącz z inteligentnymi światłami, aby zwiększyć bezpieczeństwo i dostosować konfigurację – wszystko w jednej aplikacji.
Steruj głosem
Współpracuje z Alexą, Asystentem Google i Apple Home. Po prostu poproś o wyświetlenie obrazu z kamery na inteligentnym wyświetlaczu - czy to w przypadku wykrycia ruchu, czy jeśli po prostu chcesz coś sprawdzić.
Pytania i odpowiedzi dotyczące inteligentnych kamer bezpieczeństwa
¹Wymagany jest Philips Hue Bridge i co najmniej jedna lampa Philips Hue (sprzedawane oddzielnie).
²Wymaga planu Secure (sprzedawanego oddzielnie).
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.