Philips Hue i Yale

Poczuj się bezpieczniej w domu dzięki inteligentnym zamkom Yale i Philips Hue.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Poczuj się bezpieczniej dzięki inteligentnym zamkom i oświetleniu

Drzwi zamknięte, światła wyłączone

Philips Hue i inteligentne zamki Yale współpracują ze sobą, zapewniając dostęp do domu bez użycia klucza i sterując oświetleniem, gdy wchodzisz i wychodzisz. 

Mężczyzna zakładający płaszcz we frontowym holu domu

Zapewnij współpracę świateł i zamka

Wyłącz światła, gdy drzwi się zamkną, lub włącz je, gdy wrócisz do domu. Możesz nawet zapewnić dostęp do zamków Yale zaufanym znajomym i rodzinie, aby zostali powitani w domu tak samo ciepło jak Ty!

Inteligentny zamek Yale z bliska

Kup inteligentne zamki Yale

Przejrzyj kolekcję inteligentnych zamków Yale, aby znaleźć ten, który najlepiej pasuje do Twojego inteligentnego domu.

Przejdź do zamków Yale
Kolekcja żarówek Philips Hue i inteligentnych przełączników oświetlenia domowego oraz mostek Hue Bridge

Uzyskaj pomoc techniczną

Zawsze chętnie pomagamy! Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia w sparowaniu systemu Philips Hue i aplikacji IFTTT, zapoznaj się z sekcją pytań i odpowiedzi lub skontaktuj się z nami.

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