Poczuj się bezpieczniej w domu dzięki inteligentnym zamkom Yale i Philips Hue.
Philips Hue i Yale
Drzwi zamknięte, światła wyłączone
Philips Hue i inteligentne zamki Yale współpracują ze sobą, zapewniając dostęp do domu bez użycia klucza i sterując oświetleniem, gdy wchodzisz i wychodzisz.
Zapewnij współpracę świateł i zamka
Wyłącz światła, gdy drzwi się zamkną, lub włącz je, gdy wrócisz do domu. Możesz nawet zapewnić dostęp do zamków Yale zaufanym znajomym i rodzinie, aby zostali powitani w domu tak samo ciepło jak Ty!
Kup inteligentne zamki Yale
Przejrzyj kolekcję inteligentnych zamków Yale, aby znaleźć ten, który najlepiej pasuje do Twojego inteligentnego domu.
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