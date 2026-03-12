Włącz trójkątne, małe trójkątne i sześciokątne panele ścienne Nanoleaf do ekosystemu Hue. Moduł oświetlenia ściennego Philips Hue umożliwia sterowanie panelami Nanoleaf i ich personalizację razem z lampami Hue, rozszerzając możliwości Hue na panele ścienne i tworząc efektowne oświetlenie całego pomieszczenia na każdą okazję. Dodawaj panele Nanoleaf do aranżacji świetlnych, automatyzacji i harmonogramów, aby stworzyć spójny system inteligentnego oświetlenia. Aby rozpocząć, wystarczy zatrzasnąć moduł oświetlenia ściennego w jednym z paneli. Jeśli korzystasz już z systemu Hue i masz w domu panele Nanoleaf, jest to najprostszy sposób na włączenie ich do ekosystemu Hue.

Sterowanie z aplikacji Hue i głosowo

Sterowanie do 100 paneli przez aplikację Hue

Używanie paneli Nanoleaf w aranżacjach świetlnych

Stwórz doświadczenie obejmujące cały pokój.

Do trójkątnych i sześciokątnych paneli Nanoleaf