Philips Hue Moduł Oświetlenia Ściennego
Obecna cena to 189,99 zł
Obecna cena to 189,99 zł
Nowość
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Informacje o Philips Hue Moduł Oświetlenia Ściennego
Włącz trójkątne, małe trójkątne i sześciokątne panele ścienne Nanoleaf do ekosystemu Hue. Moduł oświetlenia ściennego Philips Hue umożliwia sterowanie panelami Nanoleaf i ich personalizację razem z lampami Hue, rozszerzając możliwości Hue na panele ścienne i tworząc efektowne oświetlenie całego pomieszczenia na każdą okazję. Dodawaj panele Nanoleaf do aranżacji świetlnych, automatyzacji i harmonogramów, aby stworzyć spójny system inteligentnego oświetlenia. Aby rozpocząć, wystarczy zatrzasnąć moduł oświetlenia ściennego w jednym z paneli. Jeśli korzystasz już z systemu Hue i masz w domu panele Nanoleaf, jest to najprostszy sposób na włączenie ich do ekosystemu Hue.
- Sterowanie z aplikacji Hue i głosowo
- Sterowanie do 100 paneli przez aplikację Hue
- Używanie paneli Nanoleaf w aranżacjach świetlnych
- Stwórz doświadczenie obejmujące cały pokój.
- Do trójkątnych i sześciokątnych paneli Nanoleaf
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103170132
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Plastik
Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od 0°C do +40°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Możliwość przenoszenia
- Nie
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Pokój rozrywki, Salon
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103170132
- Waga netto
- 0,02 kg
- Waga brutto
- 0,03 kg
- Wysokość
- 108 mm
- Długość
- 36 mm
- Szerokość
- 72 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004440101
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 10 mm
- Całkowita długość
- 78,7 mm
- Całkowita szerokość
- 38 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- 110–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
- Opcje montażowe
- Ściana
Źródło światła
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Przełącznik
- Przyciski z możliwością konfiguracji
- 1
- Maksymalna liczba punktów świetlnych na przełącznik
- Nie dotyczy
- Minimalna żywotność baterii
- 0
Obsługiwane wersje
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu