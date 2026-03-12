Lightguide Elipsa + kopułowa lampa stołowa (Czarna)
Obecna cena to 778,99 zł
Obecna cena to 778,99 zł
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Informacje o Lightguide Elipsa + kopułowa lampa stołowa (Czarna)
Wyróżniający się odważnym kształtem żarówki Lightguide w kształcie elipsy i teksturowaną, błyszczącą czarną podstawą lampy, ten duet to designerski element. Żarówka wykonana jest z ręcznie dmuchanego szkła, a lampa drukowana jest w technologii 3D z wykorzystaniem bio circularnych materiałów, łącząc nowoczesne i tradycyjne rzemiosło.
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- Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
- Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
- Płynne połączenie żarówki
- podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
- Błyszczącze czarne wykończenie
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871120
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Inteligentna żarówka E27 elipsa
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- Hue Lampa stołowa do żarówek Lightguide (czarna)
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