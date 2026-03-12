Lightguide Elipsa + kopułowa lampa stołowa (Czarna)

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Zbliżenie przedniej części produktu Lightguide Elipsa + kopułowa lampa stołowa (Czarna)
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Informacje o Lightguide Elipsa + kopułowa lampa stołowa (Czarna)

Wyróżniający się odważnym kształtem żarówki Lightguide w kształcie elipsy i teksturowaną, błyszczącą czarną podstawą lampy, ten duet to designerski element. Żarówka wykonana jest z ręcznie dmuchanego szkła, a lampa drukowana jest w technologii 3D z wykorzystaniem bio circularnych materiałów, łącząc nowoczesne i tradycyjne rzemiosło.

  • Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
  • Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
  • Płynne połączenie żarówki
  • podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
  • Błyszczącze czarne wykończenie
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