Lightguide Elipsa + kopułowa lampa stołowa (Szałwiowa)
Obecna cena to 778,99 zł
Obecna cena to 778,99 zł
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Informacje o Lightguide Elipsa + kopułowa lampa stołowa (Szałwiowa)
Wyróżniający się odważnym kształtem kuli Lightguide i teksturowaną, matową podstawą lampy, ten duet to designerski element. Żarówka wykonana jest z ręcznie dmuchanego szkła, a lampa drukowana jest w technologii 3D z wykorzystaniem bio-circularnych materiałów, łącząc nowoczesne i tradycyjne rzemiosło.
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- Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
- Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
- Płynne połączenie żarówki
- podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
- Matowe szałwiowe wykończenie
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871137
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Inteligentna żarówka E27 elipsa
- 1
- Hue Lampa stołowa do żarówek Lightguide (szałwiowa)
- 1
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