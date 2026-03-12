Liane 360° światło linowe to połączenie wyjątkowego designu i inteligentnego oświetlenia. Jego 360° poświata wzbogaca i subtelnie podkreśla architektoniczne linie ścian i sufitów Twojego domu, tworząc wyrafinowaną ekspresję Twojego stylu. Dzięki technologii OmniGlow, Liane zapewnia ultra-gładką, jednolitą linię światła, która dodaje głębi, ciepła i subtelnego wyrafinowania minimalistycznym wnętrzom. Bez wysiłku zmieniaj czyste, prawdziwe światło białe do zadań, ciepła biel dla relaksu lub subtelne gradienty kolorów, które tworzą atmosferę. Dodaj subtelny akcent przestrzeniom mieszkalnym i biurom domowym, montując ją na ścianach i wzdłuż linii sufitu. Zamontuj ją nad biurkami i uformuj linę świetlną, aby stworzyć wyjątkowy punkt centralny. Wielokrotnie nagradzana aplikacja Hue umożliwia różnorodne sterowanie światłem, automatyzacje oraz spersonalizowane sceny dopasowane do Twojego stylu życia.

Jednolite światło białe i kolorowe 360°

OmniGlow ultra-gładkie efekty gradientu

Przytnij i montuj po swojemu

Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji Hue

Zasilacz i akcesoria w zestawie