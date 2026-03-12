Philips Hue Liane 360° lina światła 3 m
Obecna cena to 1809,99 zł
Obecna cena to 1809,99 zł
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Informacje o Philips Hue Liane 360° lina światła 3 m
Liane 360° światło linowe to połączenie wyjątkowego designu i inteligentnego oświetlenia. Jego 360° poświata wzbogaca i subtelnie podkreśla architektoniczne linie ścian i sufitów Twojego domu, tworząc wyrafinowaną ekspresję Twojego stylu. Dzięki technologii OmniGlow, Liane zapewnia ultra-gładką, jednolitą linię światła, która dodaje głębi, ciepła i subtelnego wyrafinowania minimalistycznym wnętrzom. Bez wysiłku zmieniaj czyste, prawdziwe światło białe do zadań, ciepła biel dla relaksu lub subtelne gradienty kolorów, które tworzą atmosferę. Dodaj subtelny akcent przestrzeniom mieszkalnym i biurom domowym, montując ją na ścianach i wzdłuż linii sufitu. Zamontuj ją nad biurkami i uformuj linę świetlną, aby stworzyć wyjątkowy punkt centralny. Wielokrotnie nagradzana aplikacja Hue umożliwia różnorodne sterowanie światłem, automatyzacje oraz spersonalizowane sceny dopasowane do Twojego stylu życia.
- Jednolite światło białe i kolorowe 360°
- OmniGlow ultra-gładkie efekty gradientu
- Przytnij i montuj po swojemu
- Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji Hue
- Zasilacz i akcesoria w zestawie
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103178572
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Matowy biały
- Materiał
- Silikon
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 50 000
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Regulacja wysokości
- Nie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- 80
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 1.5
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 60
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość cięcia
- Tak
- Możliwość przedłużenia
- Nie
- Napięcie wejściowe
- 220V-240V
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Nastrój
- Styl
- Konstrukcja
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103178572
- Waga netto
- 1,61 kg
- Waga brutto
- 2,46 kg
- Wysokość
- 380 mm
- Długość
- 120 mm
- Szerokość
- 385 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004435703
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 45
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 40
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 1 500
- Całkowita wysokość
- 22 mm
- Całkowita długość
- 3 000 mm
- Całkowita szerokość
- 22 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 2 250
- Średnica
- 22 mm
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Źródło światła w zestawie
- 60
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Strumień świetlny przy 2700K
- 1 950
- Liczba źródeł światła
- 1
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
- Opcje montażowe
- Sufit, Ściana
Źródło światła
- Wygląd
- Φ22mm*3000mm
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu