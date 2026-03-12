Philips Hue Liane 360° światło linowe 3 m (z obciążnikiem)
Obecna cena to 1989,99 zł
Obecna cena to 1989,99 zł
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Informacje o Philips Hue Liane 360° światło linowe 3 m (z obciążnikiem)
Liane 360° światło linowe to połączenie wyjątkowego designu i inteligentnego oświetlenia. Jego 360° blask podkreśla i subtelnie uwydatnia architektoniczne linie ścian w Twoim domu, tworząc wyrafinowaną ekspresję Twojego osobistego stylu. Dzięki technologii OmniGlow, Liane zapewnia ultra-gładką, jednolitą linię światła, która dodaje głębi, ciepła i subtelnego wyrafinowania minimalistycznym wnętrzom. Bez wysiłku zmieniaj czyste, prawdziwe światło białe do zadań, ciepła biel dla relaksu lub subtelne gradienty kolorów, które tworzą atmosferę. Stwórz stabilną, pionową linię światła, przymocowując obciążnik do dolnego końca lampy linowej, dodając charakteru ścianom i narożnikom w sypialniach oraz korytarzach. Wielokrotnie nagradzana aplikacja Hue umożliwia różnorodne sterowanie światłem, automatyzacje oraz spersonalizowane sceny dopasowane do Twojego stylu życia.
- Jednolite światło białe i kolorowe 360°
- OmniGlow ultra-gładkie efekty gradientu
- Przytnij i montuj po swojemu
- Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji Hue
- Zasilacz i akcesoria w zestawie
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103178558
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Matowy biały
- Materiał
- Silikon
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 50 000
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- 80
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 1.5
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 60
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość cięcia
- Tak
- Możliwość przedłużenia
- Nie
- Napięcie wejściowe
- 220V-240V
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Nastrój
- Styl
- Konstrukcja
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103178558
- Waga netto
- 1,86 kg
- Waga brutto
- 2,71 kg
- Wysokość
- 380 mm
- Długość
- 120 mm
- Szerokość
- 385 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004435702
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 45
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 40
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 1 500
- Całkowita wysokość
- 22 mm
- Całkowita długość
- 3 000 mm
- Całkowita szerokość
- 22 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 2 250
- Średnica
- 22 mm
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Strumień świetlny przy 2700K
- 1 950
- Liczba źródeł światła
- 1
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
- Opcje montażowe
- Sufit
Źródło światła
- Wygląd
- Φ22mm*3000mm
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu