Liane 360° światło linowe to połączenie wyjątkowego designu i inteligentnego oświetlenia. Jego 360° blask podkreśla i subtelnie uwydatnia architektoniczne linie ścian w Twoim domu, tworząc wyrafinowaną ekspresję Twojego osobistego stylu. Dzięki technologii OmniGlow, Liane zapewnia ultra-gładką, jednolitą linię światła, która dodaje głębi, ciepła i subtelnego wyrafinowania minimalistycznym wnętrzom. Bez wysiłku zmieniaj czyste, prawdziwe światło białe do zadań, ciepła biel dla relaksu lub subtelne gradienty kolorów, które tworzą atmosferę. Stwórz stabilną, pionową linię światła, przymocowując obciążnik do dolnego końca lampy linowej, dodając charakteru ścianom i narożnikom w sypialniach oraz korytarzach. Wielokrotnie nagradzana aplikacja Hue umożliwia różnorodne sterowanie światłem, automatyzacje oraz spersonalizowane sceny dopasowane do Twojego stylu życia.

Jednolite światło białe i kolorowe 360°

OmniGlow ultra-gładkie efekty gradientu

Przytnij i montuj po swojemu

Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji Hue

Zasilacz i akcesoria w zestawie