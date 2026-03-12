Panel ścienny – zestaw rozszerzający trójkątny

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Zbliżenie przedniej części produktu Lampy ścienne Panel ścienny – zestaw rozszerzający trójkątny
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Informacje o Panel ścienny – zestaw rozszerzający trójkątny

Panele Nanoleaf kompatybilne z Philips Hue za pomocą modułu kinkietu. Steruj panelami w aplikacji Hue razem z innymi światłami. Dostępne tylko wraz z modułem kinkietu Hue. Dostępne tylko w zestawie.

  • Panele świetlne Nanoleaf
  • Współpracuje z Philips Hue przez moduł oświetlenia ściennego
  • Sterowanie przez aplikację Hue, głosowo i przez akcesoria
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