Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 85"

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Informacje o Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 85"

Przenieś domową rozrywkę Hue na wyższy poziom dzięki taśmie LED Play Gradient Pro. Technologia OmniGlow tworzy wyjątkowo płynne, jednolite gradientowe efekty zalewania ścian światłem, dopasowane do treści filmów i seriali. Ciesz się kinowymi wrażeniami: jasne sceny ożywają intensywnymi kolorami, a ciemniejsze momenty zyskują wyjątkowy klimat dzięki możliwości głębokiego przyciemniania. Technologia ChromaSync zapewnia precyzyjne dopasowanie kolorów w wielu lampach Hue. Wybierz sposób synchronizacji oświetlenia: aplikacja Hue Sync TV, urządzenie Hue Play Screen Sync albo HDMI Sync Box. Gdy nie synchronizujesz oświetlenia z ekranem, użyj taśmy LED, aby stworzyć idealny nastrój podczas oglądania telewizji. Łatwo zamontuj taśmę z tyłu telewizora, przycinając ją do odpowiedniego rozmiaru i mocując za pomocą dołączonych uchwytów. Korzystaj z łatwego sterowania i personalizacji za pomocą nagradzanej aplikacji Hue.

  • Ultra-gładkie oświetlenie ścian z efektem gradientu
  • Technologia OmniGlow
  • Precyzyjne dopasowanie kolorów Chromasync
  • Nadaje się do telewizorów z przekątną ekranu do 85 cali
  • Wymagana synchronizacja urządzenia i aplikacji Hue
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