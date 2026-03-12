Przenieś domową rozrywkę Hue na wyższy poziom dzięki taśmie LED Play Gradient Pro. Technologia OmniGlow tworzy wyjątkowo płynne, jednolite gradientowe efekty zalewania ścian światłem, dopasowane do treści filmów i seriali. Ciesz się kinowymi wrażeniami: jasne sceny ożywają intensywnymi kolorami, a ciemniejsze momenty zyskują wyjątkowy klimat dzięki możliwości głębokiego przyciemniania. Technologia ChromaSync zapewnia precyzyjne dopasowanie kolorów w wielu lampach Hue. Wybierz sposób synchronizacji oświetlenia: aplikacja Hue Sync TV, urządzenie Hue Play Screen Sync albo HDMI Sync Box. Gdy nie synchronizujesz oświetlenia z ekranem, użyj taśmy LED, aby stworzyć idealny nastrój podczas oglądania telewizji. Łatwo zamontuj taśmę z tyłu telewizora, przycinając ją do odpowiedniego rozmiaru i mocując za pomocą dołączonych uchwytów. Korzystaj z łatwego sterowania i personalizacji za pomocą nagradzanej aplikacji Hue.

Ultra-gładkie oświetlenie ścian z efektem gradientu

Technologia OmniGlow

Precyzyjne dopasowanie kolorów Chromasync

Nadaje się do telewizorów z przekątną ekranu do 85 cali

Wymagana synchronizacja urządzenia i aplikacji Hue