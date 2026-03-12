Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"
Obecna cena to 449,99 zł
Obecna cena to 449,99 zł
Dowiedz się, kiedy będzie możliwe zamówienie produktu
Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy ten produkt będzie ponownie dostępny i będzie można go zamówić. Wyślemy Ci tę wiadomość e-mail tylko raz — zapoznaj się z naszymi Zasadami poufności w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Informacje o Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"
Odkryj świat domowej rozrywki Hue dzięki taśmie LED Play Gradient. Ta gradientowa taśma LED do telewizora tworzy barwne efekty zalewania ścian światłem, które dzięki technologii RGBWWIC płynnie dopasowują się do treści filmów i seriali. Ciesz się kinowymi wrażeniami: jasne sceny ożywają intensywnymi kolorami, a ciemniejsze momenty zyskują wyjątkowy klimat dzięki możliwości głębokiego przyciemniania. Technologia ChromaSync zapewnia precyzyjne dopasowanie kolorów w wielu lampach Hue. Wybierz sposób synchronizacji oświetlenia: aplikacja Hue Sync TV, urządzenie Hue Play Screen Sync albo HDMI Sync Box. Gdy nie synchronizujesz oświetlenia z ekranem, użyj taśmy LED do stworzenia przyjemnego oświetlenia nastrojowego podczas oglądania. Łatwo zamontuj taśmę z tyłu telewizora, przycinając ją do odpowiedniego rozmiaru i mocując za pomocą dołączonych uchwytów. Korzystaj z łatwego sterowania i personalizacji za pomocą nagradzanej aplikacji Hue.
- Efekty gradientowego oświetlenia ścian
- Technologia RGBWWIC
- Precyzyjne dopasowanie kolorów Chromasync
- Nadaje się do telewizorów z przekątną ekranu do 65 cali
- Wymagana synchronizacja urządzenia i aplikacji Hue
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103168306
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Silikon
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 50 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -20°C do +45°C
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- >80
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 1.5
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość cięcia
- Tak
- Możliwość przedłużenia
- Nie
- Napięcie wejściowe
- 220V-240V
- Długość
- 2 500 mm
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Pokój rozrywki
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103168306
- Waga netto
- 0,46 kg
- Waga brutto
- 0,68 kg
- Wysokość
- 210 mm
- Długość
- 96 mm
- Szerokość
- 210 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004447601
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 10
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 12,5
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 1 500
- Całkowita wysokość
- 6 mm
- Całkowita długość
- 2 500 mm
- Całkowita szerokość
- 14,5 mm
- Długość kabla do pierwszej diody LED
- 330 mm
- Długość girlandy
- 2 500 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba źródeł światła
- 1
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
- Opcje montażowe
- Pokój telewizyjny
Źródło światła
- Wygląd
- 14.5mm*6mm*2500mm
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu