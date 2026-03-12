Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

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Informacje o Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

Odkryj świat domowej rozrywki Hue dzięki taśmie LED Play Gradient. Ta gradientowa taśma LED do telewizora tworzy barwne efekty zalewania ścian światłem, które dzięki technologii RGBWWIC płynnie dopasowują się do treści filmów i seriali. Ciesz się kinowymi wrażeniami: jasne sceny ożywają intensywnymi kolorami, a ciemniejsze momenty zyskują wyjątkowy klimat dzięki możliwości głębokiego przyciemniania. Technologia ChromaSync zapewnia precyzyjne dopasowanie kolorów w wielu lampach Hue. Wybierz sposób synchronizacji oświetlenia: aplikacja Hue Sync TV, urządzenie Hue Play Screen Sync albo HDMI Sync Box. Gdy nie synchronizujesz oświetlenia z ekranem, użyj taśmy LED do stworzenia przyjemnego oświetlenia nastrojowego podczas oglądania. Łatwo zamontuj taśmę z tyłu telewizora, przycinając ją do odpowiedniego rozmiaru i mocując za pomocą dołączonych uchwytów. Korzystaj z łatwego sterowania i personalizacji za pomocą nagradzanej aplikacji Hue.

  • Efekty gradientowego oświetlenia ścian
  • Technologia RGBWWIC
  • Precyzyjne dopasowanie kolorów Chromasync
  • Nadaje się do telewizorów z przekątną ekranu do 65 cali
  • Wymagana synchronizacja urządzenia i aplikacji Hue
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