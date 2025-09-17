Pomoc
  • Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
  • Elastyczna konstrukcja zapewnia możliwość kreatywnej instalacji
  • Możliwość dostosowania scen i efektów
Zobacz swój dom na nowo dzięki taśmom zewnętrznym LED

Zewnętrzne taśmy LED Philips Hue stanowią praktyczny i zabawny sposób, aby rozświetlić tereny zewnętrzne. Najnowocześniejsza technologia łączy się z elastycznym wzornictwem, tworząc kolorowe efekty, ekscytujące funkcje i jasne, funkcjonalne oświetlenie. 

Długość taśm LED Flux i OmniGlow
Zewnętrzna strefa do siedzenia oświetlona miękkim światłem fioletowym i ciepłym światłem białym, emitowanym z taśmy oświetleniowej ukrytej za progiem i ścianą i tworzącym efekt oblewania ścian.

Przekształć przestrzenie zewnętrzne za pomocą światła

Rozświetl swoje tereny zewnętrzne w każdym kolorze, niezależnie od tego, czy pada, czy świeci słońce. Wybierz spośród żywych kolorowych lub białych odcieni światła, aby stworzyć idealną atmosferę z rozproszoną poświatą, rozświetlającą ścieżki, tarasy i rośliny. Technologia Chomasync™ umożliwia precyzyjne i spójne mieszanie kolorów, tworząc płynne przejścia. Spraw, by czas spędzony na podwórku stał się magiczny dzięki konfigurowalnym scenom świetlnym i dynamicznym efektom. Wodoszczelne i odporne na działanie czynników atmosferycznych taśmy oświetleniowe zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do balustrad balkonowych, wnęk sufitowych patio i stopni ganku. Wystarczy podłączyć je do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza niskonapięciowego. 

Balkon w sypialni nad bramą garażową oświetlony taśmami LED, emitującymi jasne białe światło, ukrytymi pod wnękami sufitowymi.

Wypełnij noc jasnym, prawdziwie białym światłem

Ciesz się światłem dziennym po zachodzie słońca dzięki zewnętrznym taśmom LED. Rozświetl ogród, podwórko i patio odcieniami bieli dzięki specjalnym diodom LED o barwie jasnej i ciepłej bieli. Te paski świetlne doskonale sprawdzą się podczas prac ogrodowych późnym wieczorem, uprawiania sportu po zmroku lub przygotowywania grilla. Zapewniają one niezwykle funkcjonalne oświetlenie podczas wszelkich prac wykonywanych na zewnątrz. Twoje tereny zewnętrzne będą lśniły jaśniej niż kiedykolwiek – niezależnie od pory dnia.

Para spożywa posiłek na patio rozświetlonym w różowych barwach emitowanych przez zewnętrzną taśmą oświetleniową Neon, otaczającą drzewo i kwietnik.

Stwórz oazę neonów   

Zginaj, kształtuj i pokochaj. Taśma LED Neon może przekształcić podwórko w wyjątkową przestrzeń, rozświetlając ją neonowym blaskiem. Zaprojektowana, aby przyciągać wzrok, możesz wykorzystać bezpośrednie światło, aby stworzyć wyjątkowy nastrój – od swobodnej atmosfery w salonie po szaloną imprezę taneczną pod gwiazdami! Technologia Chromasync™ umożliwia precyzyjne dopasowanie kolorów, dzięki czemu na drzewach, roślinach, fontannach i ścianach ogrodu pojawią się piękne neonowe gradienty. Odporna na warunki atmosferyczne i łatwa w montażu — podłącz tę taśmę LED do standardowego gniazdka za pomocą dołączonego zasilacza niskonapięciowego.

Użytkownik używa aplikacji Hue na swoim smartfonie do sterowania ukrytymi taśmami świetlnymi Flux na tarasie, które świecą na różowo i pomarańczowo.

Uzyskaj całkowitą, bezwysiłkową kontrolę

Aplikacja Hue lub sterowanie głosowe umożliwi Ci skonfigurowanie wielu aranżacji świetlnych niezależnie od tego, czy chcesz ustawić piękne oświetlenie na imprezę na podwórku, ustawić efekty dopasowane do nastroju podczas kolacji na patio, czy po prostu sterować taśmami LED, aby pomogły Ci w wykonywaniu zadań. Integracja zewnętrznych taśm LED ze wszystkimi zewnętrznymi światłami Philips Hue poprzez Hue Bridge Pro. Bridge Pro umożliwia również sterowanie taśmami oświetleniowymi w całym domu z dowolnego miejsca na świecie oraz określanie harmonogramu automatyzacji.   

