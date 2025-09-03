* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 5 metrów
Dodaj odrobinę radosnego blasku swojej przestrzeni na zewnątrz dzięki zewnętrznej taśmie oświetleniowej Neon. Technologia Chromasync™ umożliwia precyzyjne dopasowanie kolorów, tworząc piękne przejścia tonalne na tarasie, ścieżkach i roślinach. Emitowane przez taśmy jasne, prawdziwe światło białe w różnych naturalnych tonacjach świetnie sprawdza się praktycznie na zewnątrz. Konfigurowalne aranżacje świetlne i dynamiczne efekty tworzą wyjątkowy nastrój podczas chwil spędzanych na zewnątrz domu. Montaż jest bardzo prosty. Taśmę można podłączyć do standardowego gniazdka ściennego przez niskonapięciowy zasilacz dołączony w zestawie albo zintegrować z istniejącą instalacją niskiego napięcia.
Wielkość
Najważniejsze cechy produktu
- Customizable scenes and effects
- Chromasync™ precision color blending
- Bright, true white light
- 1100 lumenów
- App and voice control
Pełne, bezproblemowe sterowanie
Aplikacja Hue lub kontrola głosowa umożliwi Ci skonfigurowanie wielu scen świetlnych niezależnie od tego, czy chcesz ustawić efektowne oświetlenie na imprezę na podwórku, ustawić efekty dopasowane do nastroju podczas kolacji na patio, czy po prostu sterować taśmami oświetleniowymi, aby pomóc Ci w wykonywaniu zadań. Integracja zewnętrznych taśm LED ze wszystkimi zewnętrznymi światłami Philips Hue poprzez Hue Bridge Pro. Bridge Pro umożliwia również sterowanie taśmami oświetleniowymi w całym domu z dowolnego miejsca na świecie oraz określanie harmonogramu automatyzacji.
Stwórz oazę neonów
Wyginaj, kształtuj, pokochaj. Taśma zewnętrzna Neon, dzięki swojej elastycznej budowie może przekształcić Twoje podwórko w wyjątkową przestrzeń, rozświetlając ją neonowym blaskiem. Stworzona, by przyciągać wzrok — wykorzystaj jej bezpośrednie światło, aby stworzyć idealny nastrój, od swobodnej, relaksującej atmosfery po szaloną imprezę taneczną pod gwiazdami! Technologia Chromasync™ umożliwia precyzyjne dopasowanie kolorów, dzięki czemu na drzewach, roślinach, fontannach i ścianach ogrodu pojawią się piękne neonowe przejścia. Wodoszczelna i łatwa w montażu — podłącz tę taśmę LED do standardowego gniazdka ściennego przez niskonapięciowy zasilacz dołączony w zestawie.
Rozświetl noc jasnym, prawdziwym światłem białym
Dzięki taśmom LED do stosowania na zewnątrz możesz cieszyć się światłem dziennym po zachodzie słońca. Rozświetl ogród, podwórze i patio odcieniami bieli dzięki specjalnym diodom LED o barwie jasnej i ciepłej bieli. Te taśmy LED, idealne do nocnych prac w ogrodzie, sportu po zmroku czy przygotowywania grilla, zapewniają doskonałe oświetlenie funkcjonalne do każdej czynności wykonywanej w plenerze. Twoje tereny zewnętrzne będą lśniły jaśniej niż kiedykolwiek – niezależnie od pory dnia.
Odmień swoje przestrzenie zewnętrzne, dzięki światłu
Twoje tereny zewnętrzne będą rozświetlone niezależnie od tego, czy pada, czy świeci słońce. Wybierz spośród kolorowych lub białych odcieni światła, aby stworzyć idealną atmosferę z rozproszoną poświatą, rozświetlającą światłem ścieżki, tarasy i rośliny. Technologia Chomasync™ zapewnia precyzję i spójne mieszanie kolorów, tworząc płynne przejścia. Zamień czas spędzony w ogrodzie w magiczne chwile dzięki scenom świetlnym z możliwością personalizacji i dynamicznym efektom. Wodoszczelne i odporne na działanie czynników atmosferycznych taśmy LED zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do balustrad balkonowych, wnęk sufitowych patio i stopni ganku. Wystarczy podłączyć je do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza niskonapięciowego.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Kolor(y)
Multi Color
Materiał
Silikon