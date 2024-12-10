Hue współpracuje z Nanoleaf: wszystko, co warto wiedzieć

Światło, które ożywia ściany. Panele ścienne Nanoleaf Shapes (Hexagons i Triangles) można bezproblemowo dodać do systemu Philips Hue za pomocą modułu oświetlenia ściennego Philips Hue. Po połączeniu panele stają się naturalną częścią ekosystemu Hue i można nimi sterować bezpośrednio w aplikacji Philips Hue, tak jak pozostałymi światłami Hue.

Ta integracja wzbogaca system Hue o modułowe, dekoracyjne oświetlenie ścienne. Łączy wzornictwo Nanoleaf ze sterowaniem i automatyzacją Philips Hue, tworząc efektowne i niezawodne kompozycje świetlne.

Dlaczego warto połączyć Hue z Nanoleaf?

Hue z Nanoleaf nie tylko oświetla pomieszczenie, ale także umożliwia wyrażanie siebie za pomocą światła:

Wyrazisty akcent – Unikalne wzory na ścianie stają się centralnym elementem aranżacji wnętrza.

– Unikalne wzory na ścianie stają się centralnym elementem aranżacji wnętrza. Jedno spójne środowisko – Sterowanie panelami Nanoleaf razem ze światłami Hue tworzy harmonijną atmosferę.

– Sterowanie panelami Nanoleaf razem ze światłami Hue tworzy harmonijną atmosferę. Wygodne sterowanie – Aplikacja Philips Hue, asystenci głosowi, harmonogramy i automatyzacje dostosowują oświetlenie do rytmu dnia.

– Aplikacja Philips Hue, asystenci głosowi, harmonogramy i automatyzacje dostosowują oświetlenie do rytmu dnia. Design klasy premium i inteligentne oświetlenie – Modułowe panele Nanoleaf wykorzystujące możliwości ekosystemu Hue.

Obsługiwane produkty Nanoleaf

Integracja Hue obsługuje następujące produkty Nanoleaf Shapes:

Nanoleaf Shapes Hexagons

Nanoleaf Shapes Triangles

Nanoleaf Shapes Mini Triangles

Inne produkty Nanoleaf nie są obecnie obsługiwane w aplikacji Hue.

Co będzie potrzebne

Przed rozpoczęciem potrzebne są:

Panele Nanoleaf Shapes (Hexagons lub Triangles)

(Hexagons lub Triangles) Prawidłowo zmontowane panele i zasilacz Nanoleaf

Philips Hue Moduł Oświetlenia Ściennego

Aplikacja Philips Hue w najnowszej wersji

Hue Bridge – zalecany, aby odblokować więcej funkcji. Więcej informacji tutaj.

Wszystkie potrzebne elementy znajdują się w zestawie startowym, więc tworzenie kompozycji można rozpocząć od razu.

Informacje o module oświetlenia ściennego Philips Hue

Moduł oświetlenia ściennego Philips Hue udostępnia funkcje Hue panelom Nanoleaf Shapes.

Łatwa konfiguracja – moduł wystarczy zamontować i połączyć z panelami Nanoleaf

Integruje panele Nanoleaf z pomieszczeniami i strefami Hue oraz włącza je do scen i automatyzacji

Umożliwia sterowanie za pomocą aplikacji Hue, akcesoriów Hue i asystentów głosowych

Po połączeniu panele Nanoleaf działają jak światło Hue i stają się częścią całego systemu inteligentnego oświetlenia.

Krok 1: Instalacja paneli Nanoleaf

a. Planowanie układu

Przed montażem panele należy rozłożyć na płaskiej powierzchni i wypróbować różne kształty oraz kierunki ułożenia.

b. Przygotowanie ściany

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu i tłuszczu. Panele Nanoleaf są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

c. Montaż i podłączenie

Panele należy zamontować za pomocą dołączonych płytek montażowych, połączyć łącznikami Nanoleaf i podłączyć zasilacz Nanoleaf.

Panele powinny się włączyć i wyświetlić wzór świetlny.

d. Podłączenie modułu oświetlenia ściennego Philips Hue

Moduł oświetlenia ściennego Philips Hue należy połączyć z panelami Nanoleaf za pomocą łącznika.

Krok 2: Dodawanie Nanoleaf do aplikacji Hue

Należy otworzyć aplikację Philips Hue. Następnie należy wybrać Ustawienia > Światła > Dodaj światło. Należy zeskanować kod QR na module oświetlenia ściennego Philips Hue. Instrukcje na ekranie prowadzą przez proces wykrywania modułu oświetlenia ściennego Philips Hue.

Po dodaniu panele Nanoleaf są widoczne w aplikacji Hue jak każde inne światło Hue i pozwalają odmienić przestrzeń.

Tworzenie aranżacji i sterowanie za pomocą Hue

Po połączeniu z Hue panele Nanoleaf Shapes umożliwiają:

Włączanie i wyłączanie paneli razem z pozostałymi światłami Hue

Płynną regulację jasności

Zmianę kolorów odpowiednio do nastroju

Dodawanie paneli do scen, pomieszczeń, stref, harmonogramów i automatyzacji Hue

Sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji Hue, asystentów głosowych i akcesoriów Hue

W systemie Hue panele Nanoleaf działają podobnie do gradientowej taśmy świetlnej i tworzą płynne przejścia kolorów na ścianie.

Ważne ograniczenia

Poniższe zachowania są zgodne z założeniami produktu:

Sceny Nanoleaf, wizualizacje muzyki, gesty dotykowe i efekty Nanoleaf nie są wyświetlane ani obsługiwane w aplikacji Hue

w aplikacji Hue Jeśli zostanie uruchomiona synchronizacja w obszarze rozrywki Hue, automatyzacja lub alert – na przykład dzwonek do drzwi albo alarm świetlny – Hue zastąpi aktywny efekt Nanoleaf i nie przywróci go automatycznie po zakończeniu.

Rozwiązywanie problemów:

Poniższe kroki dotyczą wyłącznie produktów Hue oraz związanej z nim konfiguracji i sterowania.

Moduł oświetlenia ściennego Hue nie został znaleziony w aplikacji Hue

Należy sprawdzić, czy moduł oświetlenia ściennego Philips Hue i zasilacz są podłączone i zasilane

są podłączone i zasilane Aplikację Hue należy zaktualizować do najnowszej wersji.

Moduł oświetlenia ściennego Hue jest niedostępny w aplikacji Hue

Zasilanie paneli Nanoleaf można sprawdzić, odłączając je od źródła zasilania i podłączając ponownie.

W aplikacji Hue należy uruchomić procedurę ponownego połączenia.

Moduł oświetlenia ściennego Philips Hue należy usunąć z aplikacji Hue, a następnie dodać ponownie.

Często zadawane pytania

Czy potrzebuję Hue Bridge, aby korzystać z Nanoleaf w systemie Hue?

Nie. Hue Bridge nie jest wymagany, aby dodać panele Nanoleaf do ekosystemu Hue. Dodanie Hue Bridge udostępnia jednak więcej funkcji. Więcej informacji tutaj.

Które produkty Nanoleaf są obsługiwane?

Obecnie obsługiwane są wyłącznie panele Hexagons, Triangles i Mini Triangles.

Ile paneli Nanoleaf można podłączyć do jednego zasilacza?

Informacje na ten temat znajdują się w kalkulatorze zasilacza Nanoleaf.

Ile paneli Nanoleaf obsługuje moduł oświetlenia ściennego Hue?

Moduł obsługuje maksymalnie 100 paneli i umożliwia sterowanie nimi w aplikacji Hue.

Czy panele Nanoleaf mogą być częścią obszaru rozrywki?

Tak. Jest to obsługiwane, ale nie zalecamy synchronizowania paneli Nanoleaf z treściami na ekranie. W zależności od układu paneli efekt synchronizacji może nie być w pełni zoptymalizowany. Panele dobrze uzupełniają natomiast oświetlenie nastrojowe w obszarach rozrywki.

Dlaczego sceny Nanoleaf nie są widoczne w aplikacji Hue?

Sceny i efekty Nanoleaf są obsługiwane w aplikacji Nanoleaf i nie są dostępne w Hue.

Gdzie uzyskam pomoc w przypadku problemów ze sprzętem lub panelami Nanoleaf?

Pomoc w rozwiązywaniu problemów i wsparcie dotyczące Nanoleaf są dostępne na stronie https://support.nanoleaf.me.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

W przypadku problemów z dodawaniem Nanoleaf do aplikacji Hue lub korzystaniem z paneli w systemie Hue dodatkową pomoc zapewnia Pomoc techniczna Philips Hue.

W sprawach dotyczących sprzętu Nanoleaf lub funkcji dostępnych wyłącznie w Nanoleaf należy zawsze kontaktować się z pomocą techniczną Nanoleaf.