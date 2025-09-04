Support
  • 2K-video och tvåvägsljud
  • Samverkar med Philips Hue lampor
  • Dag- och nattsyn
En person närmar sig ytterdörren på ett hus och aktiverar Philips Hue-lampor via en videodörrklocka.

Säkerhet som samverkar med dina Philips Hue lampor

När videodörrklockan registrerar en rörelse tänds dina Philips Hue lampor automatiskt. När någon ringer på dörrklockan börja dina lampor blinka försiktigt för att uppmärksamma dig på att någon står utanför din dörr.

En person övervakar sin ytterdörr med en Hue Secure-videodörrklocka via Hue-appen när de inte är hemma.

Se vem det är, oavsett var du befinner dig

Få omedelbara varningar när en rörelse registreras. Titta på livevideon och prata med besökare via den inbyggda mikrofonen – för sinnesro, även när du inte är hemma.

En man kontrollerar sin dörrklocka, Chime och Philips Hue lampor via Hue appen på sin smartphone.

Fullständigt kontroll i en och samma app

Hantera din dörrklocka, din Chime och dina Philips Hue lampor från Hue appen – inget behov av flera olika appar. Få omedelbara varningar, anpassa inställningar och håll dig uppkopplad direkt från din smartphone eller surfplatta. Oavsett var du befinner dig.

En ytterdörr med en leverans av lådor och ett infällt foto som visar leveranspersonen via en Hue-videodörrklocka.

Se allt i kristallklar skärpa

Tack vare 2K-upplösning och 180°-vy kan du enkelt se paket som har lämnats utanför dörren eller vem det är som ringer på dörrklockan.

En flicka som ses genom en ytterdörrkamera levererar paket till ett hem.

Kristallklar, heltäckande vy i färg – även i mörkret

Skarp, verklighetstrogen video när som helst som dygnet. Starlight-tekniken förbättrar prestandan under dåliga ljusförhållanden för en skarp färgvy, även sent på kvällen.

En person som monterar en trådbunden dörrklocka med en borrmaskin.

Enkel att installera

Den trådbundna dörrklockan installeras enkelt i några få steg och är utformad för att passa vilken tröskel som helst.

En trådlös Smart Chime i vitt.

Smarta ljudvarningar var som helst i huset

Lägg till en smart trådlös ringsignal och få ljudvarningar så att du alltid vet om det står någon utanför dörren.

Vissa säkerhetskamerafunktioner kräver ett abonnemang för att låsa upp dem. Titta på de olika abonnemangen, se vad som gör dem unika och hitta vad som är rätt för dig.

Frågor och svar

Vilka verktyg behöver jag för att installera Hue Secure-dörrklockan?

Har Hue Secure-dörrklockan ett batteri (backup)?

Fungerar Hue Secure-dörrklockan med min befintliga dörrklocka?

Kan jag installera min Hue Secure-dörrklocka själv eller behöver jag en elektriker?

Vad är kamerans synfält?

Vilken är kamerans upplösning?

Kräver Hue Secure-dörrklockan en Bridge?

Är dörrklockan väderbeständig?

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Svart och vit

  • Material

    Plast

Miljö

Förpackningens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kameran

Kompatibilitet

Övrigt

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

