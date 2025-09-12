Använd kabeln för att skapa mörkläggningszoner i belysningen till Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-lister. Använd en 50 cm lång kabel mellan två LED-lister där du inte vill ha belysning. Flexibel och perfekt för användning runt dörrkarmar, hyllor, trappor eller andra ytor som du inte vill ha belysning uppåt.