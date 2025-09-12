Support
Närbild på framsidan av Lightstrips 4-pack med flexkontakter till Hue Flux

4-pack med flexkontakter till Hue Flux

Använd kabeln för att skapa mörkläggningszoner i belysningen till Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-lister. Använd en 50 cm lång kabel mellan två LED-lister där du inte vill ha belysning. Flexibel och perfekt för användning runt dörrkarmar, hyllor, trappor eller andra ytor som du inte vill ha belysning uppåt.

Produktfördelar

  • 50 cm-anslutning för komplexa layouter
  • Perfekta ljusövergångar
  • Ger exakt installation
  • Säkert och enkelt att använda
  • 4 flexkontakter ingår
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    PVC

    Plast

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay