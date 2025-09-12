4-pack med hörnkontakter till Hue Flux
Återanvänd och sammanfoga flera delar från en avklippt Flux LED-list eller Flux Ultra-bright LED-list utan att behöva böja dem och riskera skador. Hörnkopplingen är särskilt utformad för sammanfogning av två delar LED-slingor i hörn med 90 graders vinkel i tak, under skåp och runt ramar eller speglar. Utan att behöva kompromissa med ljusbeständigheten eller ljuskvaliteten.
Produktfördelar
- Sammanfoga 2 delar från en LED-ljusslinga
- Anslutning i hörn med 90 graders vinkel
- Ger beständig belysning
- Gör-det-själv med enkla steg
- 4 hörnkontakter ingår
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Plast