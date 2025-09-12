Support
4-pack med hörnkontakter till Hue Flux

Återanvänd och sammanfoga flera delar från en avklippt Flux LED-list eller Flux Ultra-bright LED-list utan att behöva böja dem och riskera skador. Hörnkopplingen är särskilt utformad för sammanfogning av två delar LED-slingor i hörn med 90 graders vinkel i tak, under skåp och runt ramar eller speglar. Utan att behöva kompromissa med ljusbeständigheten eller ljuskvaliteten.

Produktfördelar

  • Sammanfoga 2 delar från en LED-ljusslinga
  • Anslutning i hörn med 90 graders vinkel
  • Ger beständig belysning
  • Gör-det-själv med enkla steg
  • 4 hörnkontakter ingår
Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Plast

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Kompatibilitet

Övrigt

