Återanvänd och sammanfoga flera delar från en avklippt Flux LED-list eller Flux Ultra-bright LED-list utan att behöva böja dem och riskera skador. Hörnkopplingen är särskilt utformad för sammanfogning av två delar LED-slingor i hörn med 90 graders vinkel i tak, under skåp och runt ramar eller speglar. Utan att behöva kompromissa med ljusbeständigheten eller ljuskvaliteten.