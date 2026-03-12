Luces de red Festavia - 1 m x 3,5 m, 250 ledes

Primer plano del frente de Luminarias de exterior Luces de red Festavia - 1 m x 3,5 m, 250 ledes
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Acerca de Luces de red Festavia - 1 m x 3,5 m, 250 ledes

¡Envuelve tu jardín en una red de luz mágica! Diseñadas para su uso en exteriores, las luces de red Festavia dan vida a cada momento con una iluminación decorativa y festiva. Disfruta de vibrantes degradados de múltiples colores o de una luz blanca que va de cálida a fría, perfecta para cualquier estación, evento o estado de ánimo. Coloca las luces de red Festavia sobre arbustos, vallas o barandillas de balcón para dar vida a cualquier espacio. Su clasificación IP54 de resistencia a la intemperie te permite dejarlas colocadas todo el año. ¡Descubre aún más magia al usar Festavia con un Hue Bridge! Personaliza cada momento con efectos dinámicos: desde estrellas centelleantes hasta llamas danzantes o un suave parpadeo similar al de una vela. Para una experiencia envolvente, sincroniza las luces con la música y observa cómo bailan, se atenúan y cambian de color al ritmo de cada compás. Perfectamente integrada en el ecosistema Hue, Festavia brilla en armonía con tus luces de exterior Hue e incluye un control y una personalización sencillos con la aplicación Hue y los asistentes de voz.

  • 1 x 3,5 m con 250 ledes
  • Blanco y degradados de color
  • Sincronización musical y efectos dinámicos
  • Cable negro
  • Uso exterior
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay