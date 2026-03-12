¡Envuelve tu jardín en una red de luz mágica! Diseñadas para su uso en exteriores, las luces de red Festavia dan vida a cada momento con una iluminación decorativa y festiva. Disfruta de vibrantes degradados de múltiples colores o de una luz blanca que va de cálida a fría, perfecta para cualquier estación, evento o estado de ánimo. Coloca las luces de red Festavia sobre arbustos, vallas o barandillas de balcón para dar vida a cualquier espacio. Su clasificación IP54 de resistencia a la intemperie te permite dejarlas colocadas todo el año. ¡Descubre aún más magia al usar Festavia con un Hue Bridge! Personaliza cada momento con efectos dinámicos: desde estrellas centelleantes hasta llamas danzantes o un suave parpadeo similar al de una vela. Para una experiencia envolvente, sincroniza las luces con la música y observa cómo bailan, se atenúan y cambian de color al ritmo de cada compás. Perfectamente integrada en el ecosistema Hue, Festavia brilla en armonía con tus luces de exterior Hue e incluye un control y una personalización sencillos con la aplicación Hue y los asistentes de voz.

1 x 3,5 m con 250 ledes

Blanco y degradados de color

Sincronización musical y efectos dinámicos

Cable negro

Uso exterior