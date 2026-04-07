Makuuhuone on valaistu Bluetooth-valoilla, jotka mahdollistavat langattoman ohjauksen ja mukautettavan tunnelman Bluetooth-älylampuilla.

Bluetooth-LED-valot: ensimmäinen askel älyvalaistukseen

15. tammikuuta 2026

Bluetooth-LED-valot tuovat älykkään valaistuksen taian kaikkien ulottuville. Voit ohjata valoja suoraan puhelimellasi ilman erillistä ohjausyksikköä ja muuttaa näin huoneen ilmettä ja tunnelmaa sekunneissa. Valaistus reagoi suoraan komentoihisi, mikä tekee elämästä mukavampaa.

Philips Hue Bluetooth -valikoima luotiin ihmisille, jotka haluavat kokeilla älyvalaistusta ilman monimutkaisuutta. Voit piristää aamurutiiniasi, asettaa täydellisen lukuvalon tai rentoutua pehmeillä iltasävyillä – kaikki napauttamalla tai äänikomennolla.

Mitä ovat Bluetooth-LED-valot?

Bluetooth-LED-valot yhdistävät energiatehokkaat LEDit langattomaan Bluetooth-ohjaukseen. Toisin kuin vanhemmat älylamput, jotka käyttävät Wi-Fi-yhteyttä tai keskitintä, nämä lamput yhdistyvät suoraan älypuhelimeesi tai tablettiisi Philips Hue -sovelluksen kautta .

 

Philips Hue mobiilisovellus, jossa valaistusta on helppo ohjata Bluetooth-yhteyttä tukevien langattomien lamppujen ja älyvalaistusratkaisujen avulla

Voit kytkeä ne päälle tai pois päältä, himmentää niitä tai muuttaa värilämpötilaa välittömästi – ilman Bridgeä tai Wi-Fi- tai datayhteyttä. Aloittelijoille se on helppokäyttöinen tapa testata, miten älykäs valaistus voi muuttaa tilaasi.

Suositellut Bluetooth-valot käytön aloittamiseen

A60 - E27-älylamppu

Hue White ambiance Filament

A60 - E27-älylamppu

34,99 €

Flux valonauha 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux valonauha 3 m

69,99 €

Miten Bluetooth-LED-valot toimivat?

Bluetoothia tukevissa LED-valoissa on pienikokoinen siru, joka vastaanottaa komentoja lyhyen kantaman (noin 10 m) radioaaltojen kautta. Kun käytät sovellusta tai yhteensopivaa ääniavustajaa, signaali käskee jokaista valoa kirkastumaan, himmenemään tai vaihtamaan väriä.

Koska ohjaus tapahtuu paikallisesti, vasteet ovat nopeita ja luotettavia. Vaikka internetyhteys katkeaisi, valot toimivat silti. Jokainen lamppu muistaa viimeisimmän asetuksensa, joten se syttyy uudelleen täsmälleen samalla tavalla kuin jätit sen.

Nykyaikaiset Bluetooth-yhteensopivat Philips Hue -lamput tukevat myös Zigbee-tekniikkaa. Tämä tarkoittaa, että jos joskus lisäät Hue Bridgen järjestelmääsi, sinun ei tarvitse vaihtaa mitään – yhdistä vain olemassa olevat lamput ja saat käyttöösi koko kodin automaation, tunnistimet ja viihteen synkronoinnin.

Philips Hue Bridge -laite laajentaa valaistuksen ohjausta Bluetoothin avulla täydelliseksi älykodin langattomaksi valaistusjärjestelmäksi

LED-valojen yhdistäminen Bluetoothiin

Käyttöönotto vie vain muutaman minuutin:

  1. Asenna Bluetooth-yhteensopivat valot, kuten Philips Hue bulb -lamppu tai -valonauhat.
  2. Lataa Philips Hue -sovellus ja valitse Bluetooth-tila käynnistyksen yhteydessä.
  3. Lisää valo ja seuraa näytön ohjeita pariliitoksen muodostamiseksi.
  4. Nimeä ja ryhmittele valosi huoneen mukaan. 
  5. Nauti kohtauksista, rutiineista tai ääniohjauksesta Alexan tai Google Assistantin kautta.

Haluatko mieluummin fyysisen kytkimen? Lisää Hue dimmer switch, niin voit ohjata Bluetooth-valoja ilman puhelinta.

Suositellut Bluetooth-lisävarusteet

Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

21,99 €

Bridge

Hue

Bridge

59,95 €

Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

99,99 €

Smart button älypainike

Smart Button -ohjauspainike

Smart button älypainike

21,99 €

Milloin päivittää — Bluetooth vs. Hue Bridge

Bluetooth-ohjaus sopii erinomaisesti ensimmäisen järjestelmän perustamiseen, mutta sen kantama ja kapasiteetti ovat rajalliset. Hue Bridge, pieni laite, joka kytketään Wi-Fi-reitittimeen, avaa täydellisen älyvalaistuskokemuksen.

Koska kaikissa Bluetooth-yhteensopivissa lampuissa on myös Zigbee, päivittäminen on vaivatonta. Lisää vain Hue Bridge ja yhdistä nykyiset valosi, niin saat automaattisesti käyttöön kaikki ominaisuudet.

Bluetooth vs. Wi-Fi vs. Hue Bridge

Bluetooth

Wi-Fi (yleinen)

Hue Bridge (Zigbee)

Käyttöönotto

Helpoin
Kohtalainen
Yksinkertainen keskittimen kanssa

Säätöalue

Noin 10 m
Riippuu reitittimestä
Koko kodin verkko

Valojen enimmäismäärä

10
Vaihtelee
50+

Internet-yhteys vaaditaan

Ei
Yleensä kyllä
Vain etäkäyttöön

Automaatiot

Perus
Rajoitettu
Edistyneet rutiinit + synkronointi

Bluetooth sopii erinomaisesti pieniin asuntoihin ja järjestelmiin. Kun haluat ohjata koko kotia, Hue Bridge laajentaa mahdollisuuksiasi välittömästi.

 

 

Arkipäivän ideoita Bluetooth-valojen käyttöön

  • Aamun piristys: Viileät päivänvalon sävyt auttavat sinua heräämään luonnollisesti.
  • Keskittyminen: Kirkas, neutraali valkoinen valo tukee keskittymistä
  • Elokuvailta: Himmeät lämpimät sävyt luovat viihtyisän hehkun.
  • Juhlat: Eloisat värit synkronoituvat soittolistasi kanssa.
  • Illan tyyneys: pehmeät meripihkan sävyt viestivät rentoutumisesta.

Valaistus ei ole vain käytännöllistä – se muokkaa sitä, miten tunnet olosi ja miten toimit. Tutki yhdistelmiä, kunnes löydät täydellisen tunnelman.

Olohuoneen valaistusasetus, joka esittelee Bluetooth-älylamppujen käyttöä tunnelmavalaistukseen ja langattomaan värien ohjaukseen

Vianmääritysohjeita ja vinkkejä

  • Eikö valo muodosta yhteyttä? Varmista, että Bluetooth on aktiivinen ja että lamppu on 10 metrin säteellä.
  • Yhteys katkennut? Käynnistä lamppu uudelleen ja avaa Hue Bluetooth -sovellus uudelleen.
  • Onko käyttäjiä useita? Jokainen kantaman alueella oleva laite voi muodostaa pariliitoksen erikseen.
  • Nimeämisellä on merkitystä. Anna äänikomentoja varten kuvaavia nimiä, kuten "Makuuhuoneen lamppu" tai "Pöytävalaisin".
  • Päivitä helposti. Bridgen lisääminen säilyttää kaikki nykyiset Bluetooth-LED-valosi – laajennat vain hallintaa.

Laajenna kokoonpanoasi

Motion sensor

Hue

Motion sensor

44,99 €

Smart button älypainike

Smart Button -ohjauspainike

Smart button älypainike

21,99 €

Flux ulkovalonauha 5 m

LIGHTSTRIPS

Flux ulkovalonauha 5 m

149,99 €

Kannettava Hue Go -pöytävalaisin

Hue White and color ambiance

Kannettava Hue Go -pöytävalaisin

159,99 €

Tuote on lähes loppunut varastosta

Play-valopalkin yksittäispakkaus

Hue White and color ambiance

Play-valopalkin yksittäispakkaus

79,99 €

 

 

Yhdestä huoneesta koko kotiisi

Aloita pienestä, kuten älykkäillä pöytävalaisimilla tai television taakse sijoitetulla valonauhalla, ja katso, miten valaistus muuttaa tilan tunnelmaa. Tarpeidesi kasvaessa voit laajentaa saumattomasti lisäämällä antureita, kytkimiä tai Hue Bridgen.

Kaksi naista rentoutuu olohuoneessa, jota valaisevat Bluetooth-valot ja älypuhelinsovelluksella ohjattavat langattomat lamput.

Siinä piilee Philips Huen kauneus: järjestelmä, joka kehittyy mukanasi ja yhdistää yksinkertaisuuden, mukavuuden ja luovuuden jokaisessa valossa.

Aloita älyvalaistuksen matkasi jo tänään Philips Hue -aloituspakkauksella. 

