Kun valitaan ulkovalaisimia kodin turvaamiseen, kannattaa ensin selvittää, ovatko harkitsemasi valot yhteensopivia ulkovalaistusjärjestelmäsi kanssa. Esimerkiksi Philips Huen ulkokäyttöön tarkoitettua, pienjännitteellä toimivaa ulkovalaistusta käytettäessä ulkovalot voidaan kytkeä mukana toimitettavaan pienjännitesovittimeen ilman monimutkaisia johdotuksia.
Ulkokäyttöön tarkoitettuja valaisimia käytettäessä kannattaa huomioida myös muutamia muita asioita:
- Kirkkaus ja toiminta-alue: Selvitä, kuinka kirkkaan valon tarvitset katsomalla sen valovirran.
- Liiketunnistus: Valot, jotka voidaan sytyttää liikettä havaittaessa, kuuluvat kodin turvan lisäämisen tärkeimpiin ominaisuuksiin. Philips Hue Securea voidaan käyttää kaikkien valojen kanssa (sekä sisällä että ulkona), mikä tekee siitä entistä joustavamman ja monipuolisemman kodin turvajärjestelmän.
- Älyasetukset: Kaikki kodin turvajärjestelmät eivät ole älykkäitä. Philips Hue Secure perustuu käytössä olevaan älyvalaistusjärjestelmään, joten voit käyttää järjestelmän kaikkia älykkäitä ominaisuuksia – kuten myös erityisiä turvaominaisuuksia, jotka voivat parantaa järjestelmääsi.