Kodin turvaaminen valaistuksella: kattava opas

1. syyskuuta 2023

Kodin tehokas turvaaminen valaistuksella ei enää tarkoita muutaman kirkkaan valon summittaista asentamista. Kotisi turvaaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa tai tehokasta. Tutustu miten älyvalaistus ja Philips Hue ‑turvajärjestelmä, joka sisältää valot, tunnistimet ja kamerat, voivat lisätä kotisi turvaa ja tarjota mielenrauhaa. 

Kodin turvaaminen valaistuksella

Valaistusta voidaan käyttää havaitsemaan ja torjumaan mahdolliset tunkeilijat, mikä lisää turvallisuuden tunnetta kotona. Nykyään kodin valot eivät ainoastaan valaise kotiasi ja sen ympäristöä. Ne voivat olla myös älykkäitä.

Kodin älykäs turvajärjestelmä pystyy muun muassa sytyttämään ja sammuttamaan valot ennalta määrätyn aikataulun mukaan, jotta näyttää siltä, että olet kotona, havaitsemaan ja analysoimaan, kuka ja mikä lähestyy kotiasi, sekä tallentamaan ja lähettämään epäilyttävän toiminnan suoraan mobiililaitteeseesi. Nämä entistä älykkäämmät ja herkemmin reagoivat älyvalot tarjoavat integroidumman lähestymistavan, joka auttaa estämään ei-toivotun huomion.

Miten valoilla voidaan turvata kotia?

Saatavilla on monia erityyppisiä kodin turvan lisäämiseen tarkoitettuja valoja, mutta useimmat niistä kuuluvat kahteen luokkaan: sisäkäyttöön tarkoitettuihin valoihin ja ulkokäyttöön tarkoitettuihin valoihin.

Sisäkäyttöön tarkoitetut valot kodin turvaamiseen

Kotisi nykyinen valaistus on tehokas työkalu kodin turvaamiseen. Kaikki valot, joita käytät tilan valaisemiseen tai huoneen sisustamiseen, auttavat luomaan ohikulkijoille vaikutelman, että olet kotona – vaikka et olisikaan.

Philips Hue Securen avulla kodin älykkäät valot pystyvät muuhunkin kuin perustoimintoihin. Luo läsnäolovaikutelma ‑automaatio sytyttää ja sammuttaa valot automaattisesti valitsemissasi huoneissa ja antaa ulkopuolisille vaikutelman, että joku on kotona.

Tämän lisäksi Philips Hue Securella voit sytyttää valot ”hälytyksenä”: jos tunnistimesi tai kamerasi havaitsevat liikettä, voit asettaa valot syttymään kirkkaan valkoisina, tai jos sinulla on värivalot, punaisina. 

Älykäs Philips Hue Secure ‑turvakamera, joka pystyy käynnistämään kodin turvaa lisäävän valaistuksen

Ulkokäyttöön tarkoitetut valot kodin turvaamiseen

Ulkokäyttöön tarkoitetuilla valaisimilla voit luoda sisävalojen tapaan vaikutelman, että olet kotona, vaikka et olisikaan. Turvavalaisimet, kuten valonheittimet ja polkujen reunoille asetettavat valot, voidaan yhdistää kameroihin, liiketunnistimiin ja kosketustunnistimiin, jotka pystyvät analysoimaan erityyppiset liikkeet ja valaistusolosuhteet sekä mukautumaan niihin. Yhdessä ne voivat auttaa karkottamaan kutsumattomat vieraat, lisäämään näkyvyyttä yöllä ja luomaan turvallisuuden tunteen ulkoalueilla.

Philips Hue ‑ulkoliiketunnistin, joka on asennettu puupylvääseen puutarhassa

Mitkä ovat parhaat paikat valoille kodin turvaamiseen?

Kun on kyse on kodin turvaamiseen tarkoitettujen valojen asennuksesta, strategisella sijoittelulla on keskeinen merkitys niiden tehokkuuden maksimoinnin kannalta. Tässä ovat parhaat paikat, joita sinun kannattaa harkita:

-   Sisäänkäynnit: Sisäänkäyntien, kuten ovien, ikkunoiden ja autotallin ovien, kuten myös polkujen, kulkuteiden ja ajoteiden, lähellä olevat valot voivat estää luvattoman pääsyn.

-   Pimeät paikat: Harkitse liikeaktivoituja valoja kiinnittääksesi huomion kiinteistösi ympärillä oleviin sokeisiin pisteisiin, joissa ei-toivottu pääsy voi jäädä huomaamatta.

-   Pysäköintialueet ja varastotilat: Varmista turvallisuuden tunteen lisäämiseksi, että nämä alueet ovat hyvin valaistuja.

Valojen sijoittelu vaihtelee kiinteistösi pohjapiirroksen ja ominaisuuksien mukaan. Suosittelemme mahdollisten haavoittuvuuksien selvittämistä ja valaistuksen suunnittelua niiden mukaan.

Miten valitsen ulkokäyttöön tarkoitetun valon kodin turvaamiseen?

Kun valitaan ulkovalaisimia kodin turvaamiseen, kannattaa ensin selvittää, ovatko harkitsemasi valot yhteensopivia ulkovalaistusjärjestelmäsi kanssa. Esimerkiksi Philips Huen ulkokäyttöön tarkoitettua, pienjännitteellä toimivaa ulkovalaistusta käytettäessä ulkovalot voidaan kytkeä mukana toimitettavaan pienjännitesovittimeen ilman monimutkaisia johdotuksia.

Ulkokäyttöön tarkoitettuja valaisimia käytettäessä kannattaa huomioida myös muutamia muita asioita:

-    Kirkkaus ja toiminta-alue: Selvitä, kuinka kirkkaan valon tarvitset katsomalla sen valovirran.

-    Liiketunnistus: Valot, jotka voidaan sytyttää liikettä havaittaessa, kuuluvat kodin turvan lisäämisen tärkeimpiin ominaisuuksiin. Philips Hue Securea voidaan käyttää kaikkien valojen kanssa (sekä sisällä että ulkona), mikä tekee siitä entistä joustavamman ja monipuolisemman kodin turvajärjestelmän.

-    Älyasetukset: Kaikki kodin turvajärjestelmät eivät ole älykkäitä. Philips Hue Secure perustuu käytössä olevaan älyvalaistusjärjestelmään, joten voit käyttää järjestelmän kaikkia älykkäitä ominaisuuksia – kuten myös erityisiä turvaominaisuuksia, jotka voivat parantaa järjestelmääsi. 

Kuinka kirkkaita kodin turvaamiseen tarkoitettujen ulkovalaisimien pitäisi olla?

Useimmissa tapauksissa kodin turvaamiseen tarkoitetut valaisimet ovat kirkkaampia kuin yleisvalaistus. Tästä on joitakin poikkeuksia, kuten polkuvalaistus, jonka tapauksessa kahteen käyttötarkoitukseen suunniteltujen valojen tehtävänä on ohjata sinut pimeiden alueiden läpi.

Valonheittimet ovat yleensä kirkkaampia. Valonheittimen ja turvakameran sisältävän Secure-valonheitinkameran teho on jopa 2 250 luumenia. Vaikka jotkin turvaamiseen tarkoitetut valot voivat olla kirkkaampia, tämä valovirta varmistaa, että valonheittimilläsi on kaksi käyttötarkoitusta: ne toimivat yleiskäyttöisenä valaisimena, joka pystyy valaisemaan tilasi olematta liian kirkas, ja kotia turvaavana valona, joka on riittävän kirkas pitämään tunkeilijat poissa.

Tämän lisäksi kaikki Philips Hue ‑valot ovat helposti himmennettävissä ja ohjelmoitavissa syttymään haluamallasi kirkkaudella, joten saat juuri tarvitsemasi määrän valoa.

Kuinka usein minun pitäisi tarkastaa ja huoltaa kodin turvaamisen tarkoitetut ulkovalaisimet?

Mitään kiinteää aikaväliä ei ole, mutta suosittelemme tarkastamaan ja huoltamaan kodin turvaamiseen tarkoitetut ulkovalaisimet noin kolmen kuukauden välein. Ajan myötä on väistämätöntä, että ulkovalaisimiin kertyy hyönteisiä ja likaa, jotka voivat heikentää valojen suorituskykyä. Huoltamalla ja puhdistamalla ulkovalaisimet säännöllisesti voit varmistaa, että ne toimivat edelleen optimaalisesti ja että niissä ilmenee todennäköisesti vähemmän ongelmia. 

