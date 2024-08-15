Valaistusta voidaan käyttää havaitsemaan ja torjumaan mahdolliset tunkeilijat, mikä lisää turvallisuuden tunnetta kotona. Nykyään kodin valot eivät ainoastaan valaise kotiasi ja sen ympäristöä. Ne voivat olla myös älykkäitä.

Kodin älykäs turvajärjestelmä pystyy muun muassa sytyttämään ja sammuttamaan valot ennalta määrätyn aikataulun mukaan, jotta näyttää siltä, että olet kotona, havaitsemaan ja analysoimaan, kuka ja mikä lähestyy kotiasi, sekä tallentamaan ja lähettämään epäilyttävän toiminnan suoraan mobiililaitteeseesi. Nämä entistä älykkäämmät ja herkemmin reagoivat älyvalot tarjoavat integroidumman lähestymistavan, joka auttaa estämään ei-toivotun huomion.