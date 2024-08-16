31. maaliskuuta 2023
Seiniä valaisevalla valolla sisustat ja maalaat tiloja valolla. Voit muuttaa kodin ilmettä vaivattomasti vaihtamatta seinämaalin väriä tai uusimatta huonekaluja.
Seinävalaistuksessa valo suunnataan huoneen keskiosan sijasta seinille. Tällaisella valaistuksella, jota kutsutaan nimityksellä "wall-washing", luodaan pehmeä ja tasainen taustavalo ja vältetään häikäisevän kirkkaat pisteet. Katso, miten luot seinävalaistuksella haluamasi sävyn ja tunnelman jokaiseen tilaan.
Seiniä valaisevat valot sisätiloissa
Kaipaatko seinillesi väriä? Jokainen seinä on kuin tyhjä kangas, jonka voit maalata haluamillasi sävyillä älyvalojen avulla. Voit leikkiä 16 miljoonalla värisävyllä mielesi mukaan.
Signe-lattiavalaisimet ovat loistava vaihtoehto, kun haluat tuoda tyhjälle seinälle tai nurkkaan kiinnostavan valoelementin. Yhdistämällä lattiavalaisimen Signe-pöytävalaisimeen voit kohdistaa oikean valomäärän ja optimaalisen väriyhdistelmän täsmälleen haluamaasi paikkaan.
Seinävaloilla voidaan poistaa jyrkät varjot ja koristaa huonetta, mutta niillä voidaan myös luoda työvalaistus, joka ei häikäise. Aseta Bloom-pöytävalaisin tai muutamia Play-valopalkkeja olohuoneen sivupöydälle. Kohdista valaisin siten, että seinästä heijastuva rauhallinen hohde valaisee lukemasi kirjan sivuja pehmeästi. Seinävalaistus miellyttää silmää.
Seiniä valaisevat valot ulkotilassa
Kun valaiset ulkoseinät ja aidat värikkäällä älyvalolla, voit kumota vuodenaikojen valomäärän vaihtelut ja luot säästä riippumatta haluamasi tunnelman ulkotilaan.
Korkean aidan voi koristaa pehmeillä ja tunnelmallisilla sävyvaloilla. Asenna muutamia lineaarisia Amarant-kohdevaloja puutarhapolun varteen. Pastelli- ja neonsävyillä saat etelän öiden tunnelmaa myös pimeimmän talvikauden juhliin!
Amarant-kohdevalaisimen pitkänomainen muotoilu on suunniteltu valaisemaan suuria tiloja. Seinävalaistuksena sillä voidaan luoda terassin ruokailutilaan eloisa taustavalo, joka korostaa tiilien pintakuvioita ja valaisee pöydän epäsuoralla valolla.
Toteuta kaikki ideat ja kohdista valonheittimet takapihan kohokohtiin. Korosta kohtia valolla, joka luo pehmeitä varjoja seinille ja aitoihin.
Lily-kohdevalaisimilla korostat ulkotilan yksityiskohdat vaivattomasti. Lily-kohdevalaisimet on helppo sijoittaa maahan, ne vievät vähän tilaa ja kiinnitys maapiikillä on vaivatonta. Voit kohdistaa valon haluamaasi suuntaan. Lily-kohdevalaisimella lisäät ulkotilaan tehokkaan valopisteen, joka tuo tilaan lisää syvyyttä.