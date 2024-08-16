Seiniä valaisevalla valolla sisustat ja maalaat tiloja valolla. Voit muuttaa kodin ilmettä vaivattomasti vaihtamatta seinämaalin väriä tai uusimatta huonekaluja.

Seinävalaistuksessa valo suunnataan huoneen keskiosan sijasta seinille. Tällaisella valaistuksella, jota kutsutaan nimityksellä "wall-washing", luodaan pehmeä ja tasainen taustavalo ja vältetään häikäisevän kirkkaat pisteet. Katso, miten luot seinävalaistuksella haluamasi sävyn ja tunnelman jokaiseen tilaan.