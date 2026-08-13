Philips Huen määrittäminen Apple Home -sovellukseen

Ohjaa valoja ja luo täydellinen älykoti Sirillä ja Apple HomeKit -tekniikalla.
Mitä tarvitset?
Ennen kuin lisäät Huen HomeKitiin, varmista, että sinulla on kaikki tarvittava.
Hue Bridge
Philips Hue -järjestelmän sydän, Hue Bridge, mahdollistaa HomeKitin ja valojen välisen kommunikaation.
Philips Hue -valot
Älykkäät lamput, valaisimet, kattovalaisimet ja muut – kaikki Philips Hue -valot ovat yhteensopivia Apple Homen kanssa.
iOS-laite, jossa on Apple Home -sovellus
Varmista, että Koti-sovellus on ladattu käyttämääsi iPadiin tai iPhoneen.
Mitä sinun täytyy tehdä?
- Avaa Philips Hue ‑sovellus ja valitse Settings (Asetukset) > Smart home & voice (Älykäs koti ja ääni).
- Napauta Get started (Aloita käyttö).
- Napauta Siri & Apple Home (Siri ja Apple Home).
- Napauta Set up (Määritä).
- Valitse Seuraava ja kirjaudu Hue-tililläsi.
- Valitse koti, johon haluat muodostaa yhteyden, tai luo uusi koti.
- Määritä valot Apple Home -sovelluksessa näytön ohjeita noudattamalla.
- Valitse Valmis.
Valot näkyvät Home-sovelluksen oletushuoneessa. Järjestä ja ryhmitä valot huoneisiin sen mukaan, missä ne sijaitsevat kotonasi.
Oletko jo muodostanut yhteyden ja haluat vaihtaa Matteriin? Katso ohjeet.
Sano vain: "Hey Siri..."
Nyt kun olet valmis, kokeile suosittuja äänikomentoja!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights downstairs.”
“Turn on my desk light.”
“Turn the living room light blue.”
“Set Savanna sunset in the study.”
“Dim the lights to 10%.”
Kysymyksiä ja vastauksia
Olen jo yhdistänyt Apple Homeen, mutta haluan käyttää sen sijaan Matteria. Miten vaihto tapahtuu?
Olen jo yhdistänyt Apple Homeen, mutta haluan käyttää sen sijaan Matteria. Miten vaihto tapahtuu?
Oma Hue Bridge ei löydy HomeKitistä.
Oma Hue Bridge ei löydy HomeKitistä.
Mikä on Apple HomeKit?
Mikä on Apple HomeKit?
Voinko ohjata valojani Home-sovelluksella ollessani poissa kotoa?
Voinko ohjata valojani Home-sovelluksella ollessani poissa kotoa?
Entä jos Hue-sovelluksen valot eivät täsmää Home-sovellukseni kanssa?
Entä jos Hue-sovelluksen valot eivät täsmää Home-sovellukseni kanssa?
Yhteensopiva Matterin kanssa
Voit muodostaa yhteyden Apple Homeen myös Matterilla. Se on saumaton ja turvallinen protokolla, joka on tehty älykotien tulevaisuutta varten.
Pyydä tukea
Autamme aina mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Apple Homen yhdistämisessä, tutustu muihin kysymyksiin ja vastauksiin tai ota meihin yhteyttä.