Philips Huen määrittäminen Apple Home -sovellukseen

Philips Huen määrittäminen Apple Home -sovellukseen

Ohjaa valoja ja luo täydellinen älykoti Sirillä ja Apple HomeKit -tekniikalla.

Mitä tarvitset?

Ennen kuin lisäät Huen HomeKitiin, varmista, että sinulla on kaikki tarvittava.

Hue Bridge

Hue Bridge

Philips Hue -järjestelmän sydän, Hue Bridge, mahdollistaa HomeKitin ja valojen välisen kommunikaation.

Philips Hue -valot

Philips Hue -valot

Älykkäät lamput, valaisimet, kattovalaisimet ja muut – kaikki Philips Hue -valot ovat yhteensopivia Apple Homen kanssa.
iOS-laite, jossa on Apple Home -sovellus

iOS-laite, jossa on Apple Home -sovellus

Varmista, että Koti-sovellus on ladattu käyttämääsi iPadiin tai iPhoneen.

Mitä sinun täytyy tehdä?

  • Avaa Philips Hue ‑sovellus ja valitse Settings (Asetukset) &gt; Smart home & voice (Älykäs koti ja ääni).
  • Napauta Get started (Aloita käyttö).
  • Napauta Siri & Apple Home (Siri ja Apple Home).
  • Napauta Set up (Määritä).
  • Valitse Seuraava ja kirjaudu Hue-tililläsi.
  • Valitse koti, johon haluat muodostaa yhteyden, tai luo uusi koti.
  • Määritä valot Apple Home -sovelluksessa näytön ohjeita noudattamalla.
  • Valitse Valmis.

Valot näkyvät Home-sovelluksen oletushuoneessa. Järjestä ja ryhmitä valot huoneisiin sen mukaan, missä ne sijaitsevat kotonasi. 

Oletko jo muodostanut yhteyden ja haluat vaihtaa Matteriin? Katso ohjeet.  

Sano vain: "Hey Siri..."

Nyt kun olet valmis, kokeile suosittuja äänikomentoja!

“Turn on the lights.”
“Turn off the lights downstairs.”
“Turn on my desk light.”
“Turn the living room light blue.”
“Set Savanna sunset in the study.”
“Dim the lights to 10%.”
Näytä lisää Siri-äänikomentoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Olen jo yhdistänyt Apple Homeen, mutta haluan käyttää sen sijaan Matteria. Miten vaihto tapahtuu?

Oma Hue Bridge ei löydy HomeKitistä.

Mikä on Apple HomeKit?

Voinko ohjata valojani Home-sovelluksella ollessani poissa kotoa?

Entä jos Hue-sovelluksen valot eivät täsmää Home-sovellukseni kanssa?

Kaksi naista seisoo olohuoneessa, jossa on violetti seinä, ja katsovat kattoon hämmästyneinä

Yhteensopiva Matterin kanssa

Voit muodostaa yhteyden Apple Homeen myös Matterilla. Se on saumaton ja turvallinen protokolla, joka on tehty älykotien tulevaisuutta varten. 

Tutustu Matteriin
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Pyydä tukea

Autamme aina mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Apple Homen yhdistämisessä, tutustu muihin kysymyksiin ja vastauksiin tai ota meihin yhteyttä.

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