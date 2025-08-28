Kun yhdistät Hue-valot Google Assistantiin, voit käyttää ääniohjausta ja yhdistää kaikki kodin älylaitteet.
Mitä tarvitset?
Ota ensin kaikki Google Home- ja Philips Hue -laitteet esille.
Philips Hue -valot
Riippumatta siitä, käytätkö lamppuja, valaisimia vai kaikkia edellä mainittuja, Philips Hue -valosi ovat yhteensopivia Google Homen kanssa.
Google Assistant -yhteensopiva laite
Voit valita haluamasi Google-tuotteen, joka tukee Google Assistantia, tai käyttää vaikka mobiililaitettasi.
Google Home -sovellus
Lataa Google Home -sovellus mobiililaitteellesi.
Hue Bridge (kaikki toiminnot)
Voit yhdistää Philips Huen Google Homeen Bluetoothin avulla, mutta Hue Bridge avaa vielä enemmän ominaisuuksia, kuten Matter-tuen.
Ota käyttöön Hue Bridgen kanssa
- Avaa Google Home -sovellus.
- Napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa (+)-kuvaketta.
- Valitse Lisää laite.
- Valitse Toimii Googlen kanssa.
- Valitse seuraavassa näytössä luettelosta Philips Hue. Voit vierittää luetteloa tai kirjoittaa näytön yläreunan hakupalkkiin "Philips Hue".
- Sinut ohjataan Philips Hue -tilisivullesi. Napauta Yes (Kyllä), jos haluat antaa Google Home -sovellukselle oikeuden hallita Hue-valojasi. Sovellus linkittää Philips Huen Google Assistantiin.
- Palaa takaisin Google Home -sovelluksen päänäyttöön napauttamalla nuolta taaksepäin. Kaikki Philips Hue -valosi ja -huoneesi listataan.
Sano vain "OK Google..."
Kun olet yhdistänyt Philips Huen Google Homeen, voit alkaa ohjata valojasi äänelläsi!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the kitchen.”
“Turn on the beside lamp.”
“Turn the bedroom blue.”
“Set Spring blossom in the living room.”
“Dim the lights to 60%.”
Kysymyksiä ja vastauksia
Mitä Google Assistant -toimintoa käytäviä laitteita voin käyttää Philips Hue -valojeni hallitsemiseen?
Miksei Philips Hue -valoni näy Google Home -sovelluksessa?
Mitä teen, jos Philips Hue ‑lampun yhdistäminen Google Assistantiin ei onnistu Googlen Seamless Setup ‑asennustavalla?
Miksi kannattaa yhdistää Google Home Matterin kautta Hue-sovelluksessa?
Miten muodostan yhteyden Google Homeen Matterin kautta Hue-sovelluksessa?
Mitä Google Homen ominaisuuksia Matter tukee?
Jos otan Matterin käyttöön Google Home -integroinnissa, menetänkö nykyisiä asetuksiani?
Ovatko kaikki Google Home- ja Google Nest -laitteet yhteensopivia Matterin kanssa?
Yhteensopiva Matterin kanssa
Yhdistä Google Assistant helpommin Matterin avulla. Se on saumaton ja turvallinen protokolla, joka on tehty älykotien tulevia tarpeita ajatellen.
Pyydä tukea
Autamme aina mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Google Homen yhdistämisessä, tutustu muihin kysymyksiin ja vastauksiin tai ota meihin yhteyttä.
