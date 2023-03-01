Ohjaa Philips Hue ‑valojasi Google Assistantin kymmenillä äänikomennoilla.
Mitä Google Homen äänikomentoja tarvitset?
- Turn on all the lights. (Sytytä kaikki valot.)
- Turn off all the lights. (Sammuta kaikki valot.)
- What lights are on in the living room? (Mitkä valot ovat päällä olohuoneessa?)
- What lights are on in the kitchen? (Mitkä valot ovat päällä keittiössä?)
- Dim the lights in the hallway. (Himmennä käytävän valot.)
- Sleep my lights. (Sammuta valot.)
- Wake my lights. (Sytytä valot.)
- Activate Relax in the den. (Ota Relax oleskelutilassa käyttöön.)
- Activate Read in the study. (Ota Read työhuoneessa käyttöön.)
Philips Hue toimii yhdessä OK Googlen kanssa, joten voit hallita valojasi äänikomennoilla. Sano vain ”OK Google” ja korvaa sitten nämä esimerkit omilla valo- ja huoneasetuksillasi.
- Turn on the Hue lights. (Sytytä Hue-valot.)
- What lights are on in the kitchen? (Mitkä valot ovat päällä keittiössä?)
- Dim the lights in the hallway. (Himmennä käytävän valot.)
- Brighten the kitchen lights by 20%. (Kirkasta keittiön valoja 20 %.)
- Make the living room lights brighter. (Kirkasta olohuoneen valoja.)
- Make the desk lamp turn off. (Sammuta pöytälamppu.)
Google Homen värikomennot
- Make the living room light blue. (Sytytä olohuoneeseen sininen valaistus.)
- Set the entryway lights to gold. (Aseta sisäänkäynnin valot kullan kellertäviksi.)
- Make my lights lime green. (Tee valoistani limen vihreät.)
- Set the family room lights to purple. (Tee olohuoneen valoista violetit.)
- Make my bedside table lamp pink. (Tee yöpöydän valostani vaaleanpunainen.)
- Make the kitchen light orange. (Tee keittiön valosta oranssi.)
Voi käyttää kymmeniä muita värinnimiä, esimerkiksi crimson, salmon, orange, yellow, green, turquoise, cyan, sky blue, blue, purple, pink ja lavender.
- Activate Energize in the kitchen. (Ota Virkisty keittiössä käyttöön.)
- Activate Ocean dawn in the living room. (Ota olohuoneessa käyttöön Aamurusko valtamerellä.)
- Activate Savanna sunset in the study. (Ota työhuoneessa käyttöön Auringonlasku savannilla.)
- Activate Autumn gold in the den. (Ota oleskelutilassa käyttöön Kullanhehkuinen syksy.)
- Activate Blue lagoon in the master bedroom. (Ota makuuhuoneessa käyttöön Sininen laguuni.)
Lempeän nukahtamisen ja heräämisen komennot
- Turn on Gentle wake up. (Ota lempeä herätys käyttöön.)
- Wake me up at 7 AM. (Herätä minut klo 7.) Tämä komento asettaa aamuherätyksen, joka saa valosi asteittain kirkastumaan 30 minuuttia ennen herätystä.
- Wake me up on weekdays at 7 AM. (Herätä minut arkisin klo 7.)
- Turn off Gentle wake up. (Poista lempeä herätys käytöstä.)
- Sleep my lights. (Sammuta valot.)
- Wake my lights. (Sytytä valot.)
- Wake the lights in Brian’s room. (Sytytä valot Brianin huoneessa.)
- Sleep the lights in Cindy’s room. (Sammuta valot Cindyn huoneessa.)
Valon vaikutus unirytmiin on innoittanut Lempeän nukahtamisen ja herätyksen kehittämistä. Voit asettaa oman auringonnousun tai -laskun helposti antamalla komennon Googlelle. Lempeää herätystä herätyksen synkronoinnilla ei tällä hetkellä tueta mobiililaitteissa.
- Turn on the sync box. (Käynnistä sync box.)
- Start light sync. (Aloita valojen synkronointi.)
- Set sync box to HDMI 1. (Aseta sync boxin asetukseksi HDMI 1.)
- Set sync box to video. (Aseta sync boxin asetukseksi video.)
- Set sync box intensity to extreme. (Aseta sync boxin voimakkuudeksi korkea.)
- Brighten the sync box. (Kirkasta sync boxia.)