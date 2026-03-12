Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, langallinen
Nykyinen hinta on 279,98 €
Nykyinen hinta on 279,98 €
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Tietoja Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, langallinen
Kahdella langallisella Secure-kameralla pidät kotiasi silmällä mistä tahansa. Kamerat soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Saat 1080p HD reaaliaikaisen näkymän, voit sytyttää valot tai saada hälytyksiä mobiililaitteeseesi, kun liikettä havaitaan. Hue-sovelluksesta voit myös laukaista äänihälytyksen.
- Päästä päähän -salaus
- 1080p HD video
- Kytkettävä pistorasiaan
- Sisältää seinäkiinnikkeen
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871304
Tuotetiedot
- Hue Secure-kamera, langallinen
- 2
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