*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Langallinen Secure 2K -kamera
Auta suojaamaan tärkeimpiä asioita valkoisella langallisella Hue 2K -turvakameralla. Terävän ja erittäin kirkkaan, pikselitiheydeltään suuren 2K-videon ansiosta näet kaikki yksityiskohdat, sekä päivällä että yöllä. Sisä- ja ulkokäyttöön suunniteltu, älykkäällä liiketunnistuksella varustettu laite pitää vahtia viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Tämän lisäksi se toimii saumattomasti Hue-valojesi kanssa ja käynnistää valohälytyksiä tai sytyttää valot, kun toimintaa havaitaan – muuttaen koko valaistusjärjestelmäsi älykkääksi turvakumppaniksi.
Tyyppi
Väri
variant.group.resolution
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Saumaton integraatio Philips Hue -valoihin
- Vastaanota ilmoitus, kun havaitaan liikettä
- 2K-video, joka tuo kaikki yksityiskohdat selkeästi esiin
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Johdotettu jatkuvan virransaannin varmistamiseksi
Saat tämän kaiken Philips Hue Bridgen avulla
Hue Bridge tarjoaa kattavan valikoiman älykodin turvaominaisuuksia: valo- ja äänihälytykset, läsnäolovaikutelman automaation sekä mahdollisuuden laajentaa kodin turvallisuutta tai älyvalaistusta.
Valvo kotiasi
Secure-kamera lähettää ilmoituksen suoraan mobiilaitteeseesi, kun se havaitsee liikettä. Luo Activity- tai Package -alueita, jotta saat hälytyksen sen mukaan, mikä liikkeen laukaisee (onko se esimerkiksi ihminen, eläin, ajoneuvo tai paketti).
Tee kodistasi asutun näköinen
Käytä Secure-kameraa ja läsnäolovaikutelman automaatiota kaksisuuntaisen puhetoiminnon kanssa kotisi turvallisuuden parantamiseksi – ja mielenrauhan saavuttamiseksi.
Tekniset tiedot
EAN/UPC – tuote
8721103045140
Nettopaino
504,3 g
Bruttopaino
857,7 g
Korkeus
140 mm
Pituus
146 mm
Leveys
176 mm
Tuotekoodi (12NC)
929004258601