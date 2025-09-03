Auta suojaamaan tärkeimpiä asioita valkoisella langallisella Hue 2K -turvakameralla. Terävän ja erittäin kirkkaan, pikselitiheydeltään suuren 2K-videon ansiosta näet kaikki yksityiskohdat, sekä päivällä että yöllä. Sisä- ja ulkokäyttöön suunniteltu, älykkäällä liiketunnistuksella varustettu laite pitää vahtia viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Tämän lisäksi se toimii saumattomasti Hue-valojesi kanssa ja käynnistää valohälytyksiä tai sytyttää valot, kun toimintaa havaitaan – muuttaen koko valaistusjärjestelmäsi älykkääksi turvakumppaniksi.