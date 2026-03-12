Tuotepaketti: 3 x Secure-kamera, langallinen

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Tietoja Tuotepaketti: 3 x Secure-kamera, langallinen

Pidä kotiasi silmällä kolmella langallisella Secure-kameralla. Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuvat kamerat tarjoavat reaaliaikaisen 1080p HD näkymän ja yönäön. Saat ilmoitukset mobiililaitteeseesi heti, kun liike havaitaan.

  • Päästä päähän -salaus
  • 1080p HD video
  • Kytkettävä pistorasiaan
  • Sisältää seinäkiinnikkeen

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