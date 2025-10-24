100 W:n virtalähde ulkokäyttöön
Täytä koko ulkotilasi älyvaloilla käyttämällä tätä ulkokäyttöön soveltuvaa virtalähdettä, johon voit kytkeä erilaisia valoja 100 W:n rajaan saakka. Voit käyttää kummassakin liitännässä kaksi enintään 30 metriä pitkää kaapelia pienjännitteisten Philips Hue -ulkovalaisimien kytkemiseen. Laske yhteen valaisimien teho watteina äläkä ylitä virtalähteen 100 W:n enimmäistehorajaa.
Nykyinen hinta on 69,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Jatkokaapeli
- Teho jopa 100 W
- Musta
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Synteettinen