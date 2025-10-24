40 W:n teholähde ulkokäyttöön
Aloita älykkään ulkovalaistusjärjestelmän luominen tällä ulkokäyttöön soveltuvalla virtalähteellä, johon voit kytkeä erilaisia valoja 40 W:n rajaan saakka. Voit käyttää jopa 35 metrin kaapelointia pienjännitteisten Philips Hue -ulkovalaisimien kytkemiseen. Laske yhteen valaisimien teho watteina äläkä ylitä virtalähteen 40 W:n tehorajaa.
Nykyinen hinta on 39,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Jatkokaapeli
- Teho jopa 40 W
- Musta
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Synteettinen