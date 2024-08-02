Päivitä sisustuksesi ja kohota mielialaasi upealla valaistuksella. Helposti asennettavassa 10 metrin pituisessa Philips Hue Solo ‑valonauhassa on 1 700 luumenin valoteho, joka valaisee kotisi upeasti. RGBWW-LEDeillä varustettu valonauha toistaa värejä ja puhtaan valkoista valoa. Suunnittelussa on huomioitu turvallisuus, ja valonauhan käyttö sujuu mutkattomasti. Kaikille Philips Hue ‑valonauhoille myönnetään 2 vuoden takuu.

1 x Hue Bridge Pro

Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muuta