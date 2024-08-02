ALE
Tuotepaketti: Solo valonauha 10 m + Bridge Pro
Uudista tilasi Hue Solo valonauhalla ja Bridge Prolla. Älykästä ohjausta, mukautettavia värejä ja saumaton integraatio joka huoneesee
Nykyinen hinta on 212,48 €, alkuperäinen hinta on 249,98 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Valkoista valoa ja värivaloa
- Joustava ja jatkettava
- RGBWW LEDit ja jopa 1 700 luumenia
- Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
- Ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
Tämän tuotepaketin sisältö
1 x LIGHTSTRIPS Solo ‑valonauha
Päivitä sisustuksesi ja kohota mielialaasi upealla valaistuksella. Helposti asennettavassa 10 metrin pituisessa Philips Hue Solo ‑valonauhassa on 1 700 luumenin valoteho, joka valaisee kotisi upeasti. RGBWW-LEDeillä varustettu valonauha toistaa värejä ja puhtaan valkoista valoa. Suunnittelussa on huomioitu turvallisuus, ja valonauhan käyttö sujuu mutkattomasti. Kaikille Philips Hue ‑valonauhoille myönnetään 2 vuoden takuu.Solo ‑valonauha
1 x Hue Bridge Pro
Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muutaBridge Pro
