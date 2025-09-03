Ohjaa valaistusta äänikomennoilla

Kun olet muodostanut yhteyden Hue-siltaan, voit liittää valot Alexaan, Apple HomeKitiin tai Google Assistantiin ja ohjata niitä helposti äänikomennoilla. Yksinkertaisten äänikomentojen avulla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, himmentää tai kirkastaa valaistusta ja jopa määrittää haluamasi valaistusasetuksen.