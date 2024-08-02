*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Tuotepaketti: Video-ovikello + liiketunnistin + 2 x ovinsensori
Tarkista kuka on ovella mistä vain, ota käyttöön ääni- ja sovelluksen hälytyksiä ja ota yhteys ovelle kaksisuuntaisella puhetoiminnolla Hue video-ovikellolla, liiketunnistimella ja kahdella mustalla ovisensorilla.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Liiketunnistushälytykset
- Laadukas 2K-suoratoisto
- Automatisoi valot
- Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
- Ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
Tämän tuotepaketin sisältö
1 x Hue Secure langallinen video-ovikello tuotepaketti
Hue video-ovikellon ja soittokellon sisältävällä tuotepakkauksella pysyt ajan tasalla kaikista vierailijoista ja toimituksista. Saat ilmoitukset liikkeestä ja vierailijoista, ja Starlight-teknologian sekä 2K-videokuvan ansiosta näet kaiken selkeästi. Lisäksi voit käyttää kahdensuuntaista puhetoimintoa, missä tahansa oletkin. Ovikello sytyttää Philips Hue -valot ja lähettää reaaliaikaisia ilmoituksia, kun taas Smart chime antaa äänihälytyksiä. Kaikki toimii saumattomasti yhdessä Hue-valojen ja tarvikkeiden kanssa ja lisää mielenrauhaa kotona vuorokauden ympäri.Secure langallinen video-ovikello tuotepaketti
1 x Hue Motion sensor
Kytke älyvalot päälle liikkeen avulla. Paristokäyttöinen Hue motion sensor -liiketunnistin voidaan asentaa kotonasi vaivattomasti minne tahansa.Motion sensor
1 x Hue Secure Ovisensori
Secure-ovinsensorin avulla saat mielenrauhaa, olitpa sitten kotona tai matkoilla. Kääntöpuolen teippien ansiosta sensori on helppo kiinnittää oviin, ikkunoihin, kaapistoihin tai vaikka kassakaappiin. Kun tunnistin havaitsee liikettä, saat siitä ilmoituksen ja voit jopa asettaa valot syttymään.Secure Ovisensori
Tekniset tiedot
