Keittiön seinäpistorasiaan kytketty Hue Smart Chime -soittokello, joka antaa hälytyksen.

Kuulet sen missä tahansa

Smart Chime soittokellolla kuulet ääni-ilmoitukset aina selkeästi. Voit sijoittaa soittokelloja eri puolille kotiasi ja varmistaa, että kuulet kaikki vierailijat, missä ikinä oletkin.

Tunkeilija, joka poistuu etuovelta, kun kodin valot hehkuvat punaisina ja Hue Chime antaa hälytyksen.

Voit varoittaa kutsumattomia vieraita äänellä ja valoilla

Voit asettaa voimakkaan hälytysäänen ja valon käynnistymään manuaalisesti tai automaattisesti, kun Hue Secure -järjestelmä on valmiustilassa.

Mies ohjaa ovikelloaan, summeriaan ja Philips Hue -valojaan älypuhelimensa Hue-sovelluksen kautta.

Kattava ohjaus yhdellä sovelluksella

Ohjaa ovikelloa, soittokelloa ja Philips Hue -valoja Hue sovelluksella – yksi sovellus riittää. Saat ilmoituksia ja voit mukauttaa asetuksia sekä pysyä yhteydessä missä tahansa.

Hue Smart Chime antaa hälytyksen, ja Hue-sovelluksen Soittoääni-välilehdessä näkyvät eri soittoäänet.

Räätälöi se rutiiniisi

Valitse soittoääni, säädä äänenvoimakkuutta, aseta hiljaiset tunnit tai muuta ääniä kellonajan mukaan. Voit mykistää äänet ja poistaa mykistyksen helposti paikallisella ohjauspainikkeella.

Hue Smart Chime kytketään seinäpistorasiaan.

Yksinkertainen asennus

Laite on käyttövalmis heti, kun kytket sen pistorasiaan – johtoja tai monimutkaista asennusta ei tarvita.

Musta Hue-video-ovikello ja valkoinen Hue Smart Chime -soittokello

Video-ovikello ja Chime. Yhdessä vahvempia.

Kun yhdistät Chime soittokellon Hue video-ovikelloon, tulee kokonaisuudesta entistäkin älykkäämpi. Saat ääni-ilmoituksia missä vain kotonasi ja handsfree-ohjauksen. Näin tiedät välittömästi, kun joku on ovellasi.

Mies istuu sohvallaan ja saa älypuhelimeensa ilmoituksen havaitsemisesta Hue-sovelluksen kautta.

Saumaton integrointi Hue-ekosysteemiin.

Chime toimii kaikkien Secure-tuotteiden kanssa, mukaan lukien Secure kamerat ja sisätilojen liiketunnistimet. Saat ääni-ilmoituksen, kun liikettä havaitaan missä tahansa. Näin tiedät tarkasti, mitä kotonasi tapahtuu.

Löydä sopimus

Jotkin Secure-kameran ominaisuudet edellyttävät sopimusta niiden lukituksen avaamista varten. Tutustu erilaisiin sopimuksiin, tutki, mikä tekee niistä ainutlaatuisia, ja etsi niistä itsellesi sopiva.

Tutustu sopimuksiin

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on chime soittokello ja miten se toimii?

Voinko poistaa Smart chime - soittokellon etukannen?

Kuinka voimakas on sireenitoiminto?

Voinko lisätä summeriini ääniä myös itse?

Voinko mykistää smart chime -soittokellon tai poistaa sen mykistyksen ilman Hue-sovellusta?

Mitä MotionAwareTM tarkoittaa Smart chime -soittokellon kannalta?

Voinko määrittää Smart Chime -soittokellolle eri äänenvoimakkuuksia?

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Materiaali

    Muovi

  • Kotelon väri

    Valkoinen

Pakkauksen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

