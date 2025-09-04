Smart Chime soittokellolla kuulet ääni-ilmoitukset aina selkeästi. Voit sijoittaa soittokelloja eri puolille kotiasi ja varmistaa, että kuulet kaikki vierailijat, missä ikinä oletkin.
- Helppo asennus
- Käynnistä äänihälytyksiä
- Yhteensopiva Hue-ekosysteemin kanssa
Kuulet sen missä tahansa
Voit varoittaa kutsumattomia vieraita äänellä ja valoilla
Voit asettaa voimakkaan hälytysäänen ja valon käynnistymään manuaalisesti tai automaattisesti, kun Hue Secure -järjestelmä on valmiustilassa.
Kattava ohjaus yhdellä sovelluksella
Ohjaa ovikelloa, soittokelloa ja Philips Hue -valoja Hue sovelluksella – yksi sovellus riittää. Saat ilmoituksia ja voit mukauttaa asetuksia sekä pysyä yhteydessä missä tahansa.
Räätälöi se rutiiniisi
Valitse soittoääni, säädä äänenvoimakkuutta, aseta hiljaiset tunnit tai muuta ääniä kellonajan mukaan. Voit mykistää äänet ja poistaa mykistyksen helposti paikallisella ohjauspainikkeella.
Yksinkertainen asennus
Laite on käyttövalmis heti, kun kytket sen pistorasiaan – johtoja tai monimutkaista asennusta ei tarvita.
Video-ovikello ja Chime. Yhdessä vahvempia.
Kun yhdistät Chime soittokellon Hue video-ovikelloon, tulee kokonaisuudesta entistäkin älykkäämpi. Saat ääni-ilmoituksia missä vain kotonasi ja handsfree-ohjauksen. Näin tiedät välittömästi, kun joku on ovellasi.
Saumaton integrointi Hue-ekosysteemiin.
Chime toimii kaikkien Secure-tuotteiden kanssa, mukaan lukien Secure kamerat ja sisätilojen liiketunnistimet. Saat ääni-ilmoituksen, kun liikettä havaitaan missä tahansa. Näin tiedät tarkasti, mitä kotonasi tapahtuu.
Löydä sopimus
Jotkin Secure-kameran ominaisuudet edellyttävät sopimusta niiden lukituksen avaamista varten. Tutustu erilaisiin sopimuksiin, tutki, mikä tekee niistä ainutlaatuisia, ja etsi niistä itsellesi sopiva.
Kysymyksiä ja vastauksia
Mikä on chime soittokello ja miten se toimii?
Voinko poistaa Smart chime - soittokellon etukannen?
Kuinka voimakas on sireenitoiminto?
Voinko lisätä summeriini ääniä myös itse?
Voinko mykistää smart chime -soittokellon tai poistaa sen mykistyksen ilman Hue-sovellusta?
Mitä MotionAwareTM tarkoittaa Smart chime -soittokellon kannalta?
Voinko määrittää Smart Chime -soittokellolle eri äänenvoimakkuuksia?
