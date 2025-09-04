Philips Hue -valot syttyvät automaattisesti, kun video-ovikello havaitsee liikettä. Kun ovikelloa soitetaan, valot välkkyvät hienovaraisesti, jotta tiedät jonkun olevan ovellasi.
- 2K-video ja kahdensuuntainen puhetoiminto
- Kytke Chime mihin tahansa
- Päivä- ja yönäkö
Liikettä havaittu? Valot päälle!
Tarkista mistä vain, kuka on ovella
Saat välittömiä ilmoituksia, kun liikettä havaitaan. Tarkista live-videosyöte ja keskustele vierailijoiden kanssa sisäänrakennetun mikrofonin avulla.
Kattava ohjaus yhdellä sovelluksella
Ohjaa ovikelloa, soittokelloa ja Philips Hue -valoja Hue sovelluksella – yksi sovellus riittää. Saat ilmoituksia ja voit mukauttaa asetuksia sekä pysyä yhteydessä missä tahansa.
Näet kaiken tarkasti
2K-tarkkuus ja 180 asteen kuva, joka ulottuu päästä varpaisiin – täydellinen tapa havaita vierailijat ja toimitukset ovellasi.
Pysy aina tilanteen tasalla
Saat ääni-ilmoituksen missä tahansa kotonasi ja välittömät ilmoitukset puhelimeesi, kun joku on ovella.
Katso helposti, kuka on ovella
Voit katsoa video-ovikellon reaaliaikaista videokuvaa yhteensopivilla älynäytöillä Alexan, Google Assistantin tai Apple Homen avulla.
Saumaton integrointi Hue-ekosysteemiin.
Hue Bridge vaaditaan valoon integroitujen ominaisuuksien käyttöönottoon – kuten valojen sytyttäminen liikettä havaittaessa, valohälytysten laukaiseminen tai valoäänen käyttäminen ovikellon soidessa.
Löydä sopimus
Jotkin Secure-kameran ominaisuudet edellyttävät sopimusta niiden lukituksen avaamista varten. Tutustu erilaisiin sopimuksiin, tutki, mikä tekee niistä ainutlaatuisia, ja etsi niistä itsellesi sopiva.
Kysymyksiä ja vastauksia
Mitä työkaluja tarvitsen Hue Secure -ovikellon asentamiseen?
Mitä työkaluja tarvitsen Hue Secure -ovikellon asentamiseen?
Onko Hue Secure -ovikellossa paristoa (varavirtalähdettä)?
Onko Hue Secure -ovikellossa paristoa (varavirtalähdettä)?
Toimiiko Hue Secure -ovikello nykyisen ovikelloni (soittokelloni) kanssa?
Toimiiko Hue Secure -ovikello nykyisen ovikelloni (soittokelloni) kanssa?
Voinko asentaa Hue Secure -ovikellon itse vai tarvitsenko sähköasentajan?
Voinko asentaa Hue Secure -ovikellon itse vai tarvitsenko sähköasentajan?
Mikä on kameran kuva-ala?
Mikä on kameran kuva-ala?
Mikä on kameran resoluutio?
Mikä on kameran resoluutio?
Tarvitseeko Hue Secure -ovikello Bridgen?
Tarvitseeko Hue Secure -ovikello Bridgen?
Onko ovikello säänkestävä?
Onko ovikello säänkestävä?
Mikä on valokello ja miten se toimii?
Mikä on valokello ja miten se toimii?
Voinko poistaa Smart chime -soittokellon etukannen?
Voinko poistaa Smart chime -soittokellon etukannen?
Kuinka voimakas on sireenitoiminto?
Kuinka voimakas on sireenitoiminto?
Voinko lisätä soittokelloon ääniä myös itse?
Voinko lisätä soittokelloon ääniä myös itse?
Voinko mykistää soittokellon tai poistaa sen mykistyksen ilman Hue-sovellusta?
Voinko mykistää soittokellon tai poistaa sen mykistyksen ilman Hue-sovellusta?
Mitä MotionAwareTM tarkoittaa Smart chime -soittokellon kannalta?
Mitä MotionAwareTM tarkoittaa Smart chime -soittokellon kannalta?
Voinko määrittää Smart Chime -soittokellolle eri äänenvoimakkuuksia?
Voinko määrittää Smart Chime -soittokellolle eri äänenvoimakkuuksia?
