  • 2K-video ja kahdensuuntainen puhetoiminto
  • Kytke Chime mihin tahansa
  • Päivä- ja yönäkö
Henkilö lähestyy kodin etuovea ja sytyttää Philips Hue -valot video-ovikellon kautta.

Liikettä havaittu? Valot päälle!

Philips Hue -valot syttyvät automaattisesti, kun video-ovikello havaitsee liikettä. Kun ovikelloa soitetaan, valot välkkyvät hienovaraisesti, jotta tiedät jonkun olevan ovellasi.

Henkilö saa liiketunnistusilmoituksen ja valvoo etuoveaan Hue-sovelluksen kautta ollessaan poissa kotoa.

Tarkista mistä vain, kuka on ovella

Saat välittömiä ilmoituksia, kun liikettä havaitaan. Tarkista live-videosyöte ja keskustele vierailijoiden kanssa sisäänrakennetun mikrofonin avulla.

Mies ohjaa ovikelloaan, summeriaan ja Philips Hue -valojaan älypuhelimensa Hue-sovelluksen kautta.

Kattava ohjaus yhdellä sovelluksella

Ohjaa ovikelloa, soittokelloa ja Philips Hue -valoja Hue sovelluksella – yksi sovellus riittää. Saat ilmoituksia ja voit mukauttaa asetuksia sekä pysyä yhteydessä missä tahansa.

Etuovi, jolle toimitetaan paketteja, ja upotettu valokuva, jossa näkyy kuriiri Hue-video-ovikellon kautta.

Näet kaiken tarkasti

2K-tarkkuus ja 180 asteen kuva, joka ulottuu päästä varpaisiin – täydellinen tapa havaita vierailijat ja toimitukset ovellasi.

Keittiön seinäpistorasiaan kytketty Hue-älysummeri, joka antaa hälytyksen.

Pysy aina tilanteen tasalla

Saat ääni-ilmoituksen missä tahansa kotonasi ja välittömät ilmoitukset puhelimeesi, kun joku on ovella.

Mies istuu työskentelemässä kannettavan tietokoneensa ääressä ja valvoo etuoveaan Hue Doorbellin reaaliaikaisen lähetyksen kautta.

Katso helposti, kuka on ovella

Voit katsoa video-ovikellon reaaliaikaista videokuvaa yhteensopivilla älynäytöillä Alexan, Google Assistantin tai Apple Homen avulla.

Mies istuu sohvallaan ja saa älypuhelimeensa ilmoituksen havaitsemisesta Hue-sovelluksen kautta.

Saumaton integrointi Hue-ekosysteemiin.

Hue Bridge vaaditaan valoon integroitujen ominaisuuksien käyttöönottoon – kuten valojen sytyttäminen liikettä havaittaessa, valohälytysten laukaiseminen tai valoäänen käyttäminen ovikellon soidessa.

Löydä sopimus

Jotkin Secure-kameran ominaisuudet edellyttävät sopimusta niiden lukituksen avaamista varten. Tutustu erilaisiin sopimuksiin, tutki, mikä tekee niistä ainutlaatuisia, ja etsi niistä itsellesi sopiva.

Tutustu sopimuksiin

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä työkaluja tarvitsen Hue Secure -ovikellon asentamiseen?

Onko Hue Secure -ovikellossa paristoa (varavirtalähdettä)?

Toimiiko Hue Secure -ovikello nykyisen ovikelloni (soittokelloni) kanssa?

Voinko asentaa Hue Secure -ovikellon itse vai tarvitsenko sähköasentajan?

Mikä on kameran kuva-ala?

Mikä on kameran resoluutio?

Tarvitseeko Hue Secure -ovikello Bridgen?

Onko ovikello säänkestävä?

Mikä on valokello ja miten se toimii?

Voinko poistaa Smart chime -soittokellon etukannen?

Kuinka voimakas on sireenitoiminto?

Voinko lisätä soittokelloon ääniä myös itse?

Voinko mykistää soittokellon tai poistaa sen mykistyksen ilman Hue-sovellusta?

Mitä MotionAwareTM tarkoittaa Smart chime -soittokellon kannalta?

Voinko määrittää Smart Chime -soittokellolle eri äänenvoimakkuuksia?

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Musta

  • Materiaali

    Muovi

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Pakkauksen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Kamera

Tuki

Muu

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput).

