1 x Hue Secure langallinen video-ovikello tuotepaketti

Hue video-ovikellon ja soittokellon sisältävällä tuotepakkauksella pysyt ajan tasalla kaikista vierailijoista ja toimituksista. Saat ilmoitukset liikkeestä ja vierailijoista, ja Starlight-teknologian sekä 2K-videokuvan ansiosta näet kaiken selkeästi. Lisäksi voit käyttää kahdensuuntaista puhetoimintoa, missä tahansa oletkin. Ovikello sytyttää Philips Hue -valot ja lähettää reaaliaikaisia ilmoituksia, kun taas Smart chime antaa äänihälytyksiä. Kaikki toimii saumattomasti yhdessä Hue-valojen ja tarvikkeiden kanssa ja lisää mielenrauhaa kotona vuorokauden ympäri.