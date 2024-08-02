Tuki
Lähikuva edestä Tuotepaketti: Video-ovikello + liiketunnistin + 2 x ovinsensori

ALE

Tuotepaketti: Video-ovikello + liiketunnistin + 2 x ovinsensori

Tarkista kuka on ovella mistä vain, ota käyttöön ääni- ja sovelluksen hälytyksiä ja ota yhteys ovelle kaksisuuntaisella puhetoiminnolla Hue video-ovikellolla, liiketunnistimella ja kahdella valkoisella ovisensorilla.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Liiketunnistushälytykset
  • Laadukas 2K-suoratoisto
  • Automatisoi valot
  • Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
  • Ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
Tämän tuotepaketin sisältö

Lähikuva edestä Hue Secure langallinen video-ovikello tuotepaketti

1 x Hue Secure langallinen video-ovikello tuotepaketti

Hue video-ovikellon ja soittokellon sisältävällä tuotepakkauksella pysyt ajan tasalla kaikista vierailijoista ja toimituksista. Saat ilmoitukset liikkeestä ja vierailijoista, ja Starlight-teknologian sekä 2K-videokuvan ansiosta näet kaiken selkeästi. Lisäksi voit käyttää kahdensuuntaista puhetoimintoa, missä tahansa oletkin. Ovikello sytyttää Philips Hue -valot ja lähettää reaaliaikaisia ilmoituksia, kun taas Smart chime antaa äänihälytyksiä. Kaikki toimii saumattomasti yhdessä Hue-valojen ja tarvikkeiden kanssa ja lisää mielenrauhaa kotona vuorokauden ympäri.

Secure langallinen video-ovikello tuotepaketti
Lähikuva edestä Hue Motion sensor

1 x Hue Motion sensor

Kytke älyvalot päälle liikkeen avulla. Paristokäyttöinen Hue motion sensor -liiketunnistin voidaan asentaa kotonasi vaivattomasti minne tahansa. 

Motion sensor
Lähikuva edestä Hue Secure Ovisensori

1 x Hue Secure Ovisensori

Secure-ovinsensorin avulla saat mielenrauhaa, olitpa sitten kotona tai matkoilla. Kääntöpuolen teippien ansiosta sensori on helppo kiinnittää oviin, ikkunoihin, kaapistoihin tai vaikka kassakaappiin. Kun tunnistin havaitsee liikettä, saat siitä ilmoituksen ja voit jopa asettaa valot syttymään.

Secure Ovisensori

