Dimmer switch -himmenninkytkin
Hue-himmentimellä voit säätää ja himmentää valojasi. Älykäs himmennin on helppo asentaa seinälle mukana tulevan teipin avulla, ja se voidaan irrottaa magneettipidikkeestä, jolloin sitä voidaan käyttää myös kaukosäätimenä.
Nykyinen hinta on 24,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Hue Bridge käytössä
- Langaton asennus
- Paristokäyttöinen
- Helppokäyttöiset valaistusvaihtoehdot
- Käytä kauko-ohjaimena
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Materiaali
Synteettinen