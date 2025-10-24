1 kpl:n pakkaus A67 B22
Philips Hue White A67 -polttimolla luot kirkkaan valaistuksen esimerkiksi autotalliin ja keittiöön tai pehmeämmän valaistuksen muihin tiloihin. Polttimo tarjoaa 1 600 luumenin valovirran (vastaa 100 W:n polttimoa) ja langattoman himmennyksen. Yhdistä Hue Bridgeen ja ota käyttöösi kaikki älyvalaistusominaisuudet.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Tehokas ja kirkas valkoinen valo
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
67x130