Tuo kotiisi laadukasta lämmintä valkoista valoa (2 700 K) tähän mennessä älykkäimmällä lampullamme. 810 lumenin enimmäiskirkkauden ja erittäin voimakkaiden himmennysominaisuuksien ansiosta voit todella mukauttaa valosi omiin tarpeisiisi ja säätää sen Hue-sovelluksella täydestä kirkkaudesta sujuvasti aina 5 %:iin.