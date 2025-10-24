A60 - E27-älylamppu - 810 (2 kpl)
Tuo kotiisi laadukasta lämmintä valkoista valoa (2 700 K) tähän mennessä älykkäimmällä lampullamme. 810 lumenin enimmäiskirkkauden ja erittäin voimakkaiden himmennysominaisuuksien ansiosta voit todella mukauttaa valosi omiin tarpeisiisi ja säätää sen Hue-sovelluksella täydestä kirkkaudesta sujuvasti aina 5 %:iin.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Jopa 810 luumenia
- Lämmin valkoinen valo
- Erittäin voimakas himmennys 5 %:iin
- Ohjaus sovelluksella tai äänikomennoilla
Tekniset tiedot
Kestävyys
Sytytysten määrä
50 000
Nimelliskäyttöikä
25 000