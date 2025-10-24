ALE
A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm
Philips Hue White A67 -polttimolla luot kirkkaan valaistuksen esimerkiksi autotalliin ja keittiöön tai pehmeämmän valaistuksen muihin tiloihin. Polttimo tarjoaa 1 600 luumenin valovirran (vastaa 100 W:n polttimoa) ja langattoman himmennyksen. Yhdistä Hue Bridgeen ja ota käyttöösi kaikki älyvalaistusominaisuudet.
Nykyinen hinta on 17,49 €, alkuperäinen hinta on 24,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Jopa 1 600 luumenia*
- Tehokas ja kirkas valkoinen valo
- Ohjaus Bluetoothilla
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
67x131