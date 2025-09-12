Uusi
A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm
Valaise kotisi lämpimän valkoisella valolla (2 700 K) tähän mennessä älykkäimmällä lampullamme. 1 600 luumenin enimmäiskirkkauden ja himmennysominaisuuksien ansiosta voit todella mukauttaa valon käyttötarpeeseen sopivaksi ja säätää sen Hue-sovelluksessa täydestä kirkkaudesta aina 5 %:iin.
Lampunkanta
Valon väri
Malli
Muoto
Pakkaus
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Jopa 1 600 lumenia
- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)
- Himmennettävissä 5 %:n kirkkauteen
- Ohjaus sovelluksella tai äänikomennoilla
- Helppo asentaa ja käyttää
Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella
Hue Bluetooth ‑sovelluksella voit ohjata kaikkia asunnon Hue-älyvalaisimia yhdestä huoneesta.Voit lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä näppärästi mobiililaitteen painikkeella.
Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
Philips Hue toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, kun käytössä on yhteensopiva Google Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevillä äänikomennoilla voit ohjata useita huoneessa olevia valoja tai vain yhtä lamppua.
Luo juuri oikea tunnelma pehmeällä valkoisella valolla
Hue-lamput ja valaisimet tuovat kotiin pehmeän valkoisen valon. Näitä älykkäitä valoja voi säätää kirkkaasta himmeään yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan juuri sinulle sopivalle tasolle.
Hyödynnä Hue Bridgen avulla kaikkia älyvalaistuksen ominaisuuksia
Hue Bridge tuo käyttöön ominaisuudet, jotka tekevät älyvalaistuksesta todella älykkään: etäohjauksen, ääniohjauksen, automaattisen valaistuksen ja paljon muuta. Lisää Hue Bridge kokoonpanoosi, niin voit luoda mukaansatempaavia elämyksiä sekä hyödyntää turvallista ja luotettavaa tekniikkaa. Nauti Hue Bridgen avulla älyvalaistuksesta, jollaista et ole koskaan ennen nähnyt.
Tekniset tiedot
Kestävyys
Kestävyys
Sytytysten määrä
50 000
Nimelliskäyttöikä
25 000