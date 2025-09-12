Tuki
Lähikuva edestä Hue White A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

Uusi

A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

Valaise kotisi lämpimän valkoisella valolla (2 700 K) tähän mennessä älykkäimmällä lampullamme. 1 600 luumenin enimmäiskirkkauden ja himmennysominaisuuksien ansiosta voit todella mukauttaa valon käyttötarpeeseen sopivaksi ja säätää sen Hue-sovelluksessa täydestä kirkkaudesta aina 5 %:iin.

Lampunkanta

Valon väri

Malli

Muoto

Pakkaus

  • Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
  • Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
  • 30 päivän ilmainen palautusoikeus
  • 2-4 päivän toimitusaika
  • Turvallinen maksuyhteys

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Jopa 1 600 lumenia
  • Lämmin valkoinen valo (2 700 K)
  • Himmennettävissä 5 %:n kirkkauteen
  • Ohjaus sovelluksella tai äänikomennoilla
  • Helppo asentaa ja käyttää
Näytä kaikki tuotetiedot
Tuoteoppaat

Suosittuja tuotteita

-30%
Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Hue White and color ambiance

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Jopa 806 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo

49,99 €

34,99 €

Uusi
A60 - E27-älylamppu - 1 100

Hue White

A60 - E27-älylamppu - 1 100

Jopa 1 100 lumenia
Lämmin valkoinen valo
Himmennettävissä 5 %:iin
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoilla

34,99 €

Motion sensor

Hue

Motion sensor

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Automatisoi valaistuksesi
Asennettavissa mihin tahansa

44,99 €

Black Friday osta 2, -30 %
A60 - E27-älylamppu - 1 100

Hue White ambiance

A60 - E27-älylamppu - 1 100

Jopa 1 100 lumenia
Täyden spektrin päivänvalo
Säädettävissä erittäin himmeäksi 0,2 %:iin
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoilla

64,99 €

-40%
Solo ‑valonauha

LIGHTSTRIPS

Solo ‑valonauha

Taivutettava, leikattava, ei jatkettavissa
Ohjaus palkitulla sovelluksellamme
RGBWW-LEDit ja jopa 1 700 luumenia
3 metriä

69,99 €

41,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

-30%
Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl

Jopa 345 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo

49,99 €

34,99 €

-30%
Festavia-valosarja

Hue White and color ambiance

Festavia-valosarja

Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
250 älykästä värilediä
20 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön

219,99 €

153,99 €

Black Friday osta 2, -30 %
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Tukee yli 150 lamppua ja yli 50 tarviketta
Mahdollistaa Hue Syncin ja MotionAwaren™
Ohjaa koko kodin valaistusta
Salaus Zigbee Trust Centerin avulla

89,99 €

Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella

Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella

Hue Bluetooth ‑sovelluksella voit ohjata kaikkia asunnon Hue-älyvalaisimia yhdestä huoneesta.Voit lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä näppärästi mobiililaitteen painikkeella.

Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Philips Hue toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, kun käytössä on yhteensopiva Google Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevillä äänikomennoilla voit ohjata useita huoneessa olevia valoja tai vain yhtä lamppua.

Luo juuri oikea tunnelma pehmeällä valkoisella valolla

Luo juuri oikea tunnelma pehmeällä valkoisella valolla

Hue-lamput ja valaisimet tuovat kotiin pehmeän valkoisen valon. Näitä älykkäitä valoja voi säätää kirkkaasta himmeään yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan juuri sinulle sopivalle tasolle.

Hyödynnä Hue Bridgen avulla kaikkia älyvalaistuksen ominaisuuksia

Hyödynnä Hue Bridgen avulla kaikkia älyvalaistuksen ominaisuuksia

Hue Bridge tuo käyttöön ominaisuudet, jotka tekevät älyvalaistuksesta todella älykkään: etäohjauksen, ääniohjauksen, automaattisen valaistuksen ja paljon muuta. Lisää Hue Bridge kokoonpanoosi, niin voit luoda mukaansatempaavia elämyksiä sekä hyödyntää turvallista ja luotettavaa tekniikkaa. Nauti Hue Bridgen avulla älyvalaistuksesta, jollaista et ole koskaan ennen nähnyt.

Tekniset tiedot

Kestävyys

  • Sytytysten määrä

    50 000

  • Nimelliskäyttöikä

    25 000

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay