Koristele ja elävöitä jokaista sisätilaa

Aseta hetkeen sopivaa värivaloa tai puhtaan valkoisia sävyjä ja luo täydellinen tunnelma epäsuoralla hehkulla, joka valaisee seinät, lattiat ja katon. Chromasync™-teknologian ansiosta värit täsmäävät keskenään tarkasti, mikä saa aikaan yhtenäistä gradienttivaloa joka kulmaan. Tee tilasta omannäköisesi upeilla valaistusasetuksilla ja dynaamisilla tehosteilla, jotka vastaavat joka tunnelmaa ja hetkeä. Leikkaa ne sopiviksi minne tahansa – kulmista seiniin ja katoista portaisiin.