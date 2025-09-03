*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
A60 - E27-älylamppu - 1 100
Koe päivänvaloa muistuttava valo kotoa käsin tähän mennessä älykkäimmällä lampullamme. Uudelleen suunniteltu lamppu käyttää 40 % vähemmän energiaa ja luo täyden spektrin valkoista valoa. Voit säätää valon sävyn lämpimästä valkoisesta virkistävän viileään valkoiseen valoon. Mukauta valoa himmentämällä täydestä kirkkaudesta aina 0,2 %:iin asti.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Jopa 1 100 lumenia
- Täyden spektrin valo (1 000–20 000 K)
- Himmennettävissä 0,2 %:n kirkkauteen
- Ohjaus sovelluksella tai äänikomennoilla
- Helppo asentaa ja käyttää
Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella
Hue Bluetooth ‑sovelluksella voit ohjata kaikkia asunnon Hue-älyvalaisimia yhdestä huoneesta.Voit lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä näppärästi mobiililaitteen painikkeella.
Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
Philips Hue toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, kun käytössä on yhteensopiva Google Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevillä äänikomennoilla voit ohjata useita huoneessa olevia valoja tai vain yhtä lamppua.
Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä valoilla
Nämä lamput ja valaisimet tuovat kotiin lämpimän tai viileän valkoisen sävyjä. Valoja voi säätää kirkkaasta himmeään yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan.
Hyödynnä Hue Bridgen avulla kaikkia älyvalaistuksen ominaisuuksia
Hue Bridge tuo käyttöön ominaisuudet, jotka tekevät älyvalaistuksesta todella älykkään: etäohjauksen, ääniohjauksen, automaattisen valaistuksen ja paljon muuta. Lisää Hue Bridge kokoonpanoosi, niin voit luoda mukaansatempaavia elämyksiä sekä hyödyntää turvallista ja luotettavaa tekniikkaa. Nauti Hue Bridgen avulla älyvalaistuksesta, jollaista et ole koskaan ennen nähnyt.
Tekniset tiedot
Kestävyys
Kestävyys
Sytytysten määrä
50 000
Nimelliskäyttöikä
25 000