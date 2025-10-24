ALE
Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (800) + Dimmer switch
Hue White Ambiance -aloituspakkauksen avulla voit nauttia rentouttavasta tai virkistävästä valaistuksesta sekä luoda omia valaistusrutiineja. Aloituspakkaus sisältää Hue-sillan, kolme kaikkia valkoisen sävyjä tuottavaa älylamppua sekä himmentimen.
Nykyinen hinta on 90,97 €, alkuperäinen hinta on 129,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Jopa 800 luumenia*
- Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
- Sisältää Hue Bridge -sillan
- Yksinkertainen asennus
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
60x110