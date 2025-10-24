Aloituspakkaus E27
Philips Hue ‑aloituspakkauksen avulla saat juuri oikean valaistuksen päivittäisiin askareisiisi. Pakkaus sisältää kolme E27-älylamppua, Hue-sillan ja himmentimen. Ammenna energiaa kylmän valkoisesta valosta tai rentoudu illalla lämpimien sävyjen hehkussa.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- 3 x E27-polttimo
- Lämpimästä viileään valkoista valoa
- Sisältää himmentimen
- Sisältää Hue Bridge -sillan
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
62x110