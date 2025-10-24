Lisää Fair Philips Hue White Ambiance -kattovalaisin Philips Hue -järjestelmääsi. Luonnollisen valkoinen valo antaa energiaa ja auttaa heräämään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Valaisin heijastaa kattoon kauniin lämpimän valon, ja tyylikäs muotoilu miellyttää silmää.