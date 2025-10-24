ALE
Phoenix-pöytävalaisin
Himmennettävän Philips Hue Phoenix -pöytävalaisimen valkoisen LED-valon lämpimästä viileään ulottuvat sävyt sopivat päivän jokaiseen hetkeen. Valaisinta voi ohjata kätevästi älylaitteella, kun valaisin liitetään Hue-sillan (ei sisälly toimitukseen) kautta kodin Wi-Fi-verkkoon.
Nykyinen hinta on 89,50 €, alkuperäinen hinta on 179,00 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
- Ääniohjaus*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli