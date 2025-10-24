Lisää Philips hue -järjestelmään valkoinen Still Philips hue -tunnelmakattovalaisin. Luonnollinen valkoinen valo antaa energiaa ja auttaa heräämään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Valaisin heijastaa kattoon kauniin lämpimän valon, ja elegantti muotoilu miellyttää silmää.